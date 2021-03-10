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ВМС Британии будут весь год находиться в Арктике для противодействия России и Китаю

ВМС Британии будут весь год находиться в Арктике для противодействия России и Китаю

Киев  •  УНН

 • 19443 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Военно-морские силы Великобритании будут постоянно находиться за северным полярным кругом, чтобы противостоять стратегическому преимуществу России в том, что касается контроля над новыми торговыми маршрутами, открывающимися в результате таяния льдов а Арктике. Об этом сообщает в среду газета The Times, пишет УНН.

Детали

По данным ее источников, в ближайшие месяцы в состав многонациональной оперативной группы в Баренцевом море войдет британский фрегат — на фоне опасений, что изменения климата могут привести к установлению Москвой контроля над полярными регионами. Лондон также опасается, что Россия и Китай могут использовать в своих интересах новые морские пути, которые появляются за северным полярным кругом по мере таяния льдов.

“Преуспевание в мире зависит от торговли, и если торговые пути откроются, мы должны убедиться, что они остаются открытыми и не контролируются одной или двумя странами”, — приводит издание слова источника в британских ВМС. В сентябре прошлого года два британских истребителя Typhoon и фрегат Sutherland, как напоминает The Times, были направлены за полярный круг, чтобы продемонстрировать приверженность стран НАТО свободной навигации в данном регионе. Впервые за более чем 20 лет британские ВМС возглавили там многонациональную оперативную группу, подойдя к российскому побережью на расстояние всего в 50 морских миль.

Именно климатические изменения будут, по сведениям газеты, определены как “серьезная угроза безопасности” в комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. В документе Global Britain in a Competitive Age, который будет опубликован на следующей неделе, речь пойдет о наиболее глубоком пересмотре оборонной стратегии королевства со времен холодной войны, с четким определением “угрозы стабильности во всем мире”.

Британские официальные лица считают, что воздействие глобального потепления на продовольственную безопасность, водоснабжение и, в свою очередь, на миграцию и экстремизм в таких регионах, как африканская зона Сахеля, может иметь самые разнообразные последствия для безопасности Соединенного Королевства.

“За полярным кругом таяние льда открывает новые судоходные маршруты по соседству с Россией, и эти перспективные новые маршруты, которые могут сократить время транзита из Китая в Европу почти вдвое, могут быть оспорены”, — приводит The Times выдержки из документа британских военных.

Дополнение

США и Канада планируют модернизировать сеть оборонных спутников и радаров в Арктике, чтобы противодействовать растущему военному присутствию на севере от России и Китая.

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