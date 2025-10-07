Нобелівський лауреат дізнався про премію під час походу в Скелястих горах

Нобелівський комітет зміг зв'язатися з одним із лауреатів премії з фізіології та медицини за їхні новаторські відкриття щодо периферичної імунної толерантності, яка запобігає завданню шкоди організму з боку імунної системи, Фредом Рамсделлом із Сан-Франциско, який перебуває в пішому поході разом з дружиною. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Фред Рамсделл у понеділок після обіду зупинився на кемпінгу в Монтані після походу та сходження в Скелястих горах, коли його дружина, Лора О'Ніл, раптом почала кричати.

Спочатку він подумав, що, можливо, вона побачила ведмедя. Натомість пані відновила мобільний зв'язок і побачила безліч текстових повідомлень з однаковою новиною.

"Ти щойно виграв Нобелівську премію", - крикнула вона.

В інтерв’ю виданню він зазначив, що відповів: "Ні, не виграв". Але дружина сказала: "Я отримала 200 текстових повідомлень, в яких сказано, що ти виграв".

Видання додає, що пара пропустила дзвінок о 2 годині ночі від Нобелівського комітету, який повідомив, що доктор Рамсделл та ще двоє вчених отримали премію 2025 року в галузі медицини за дослідження імунної системи.

Вони також пропустили привітання від своїх друзів і родичів.

Зазначається, що 64-річний доктор Рамсделл не очікував жодних важливих дзвінків того ранку і був поза мережею, як зазвичай під час відпустки. Його дружина, навпаки, вважала за краще більше спілкуватися зі своїми друзями та родичами.

"Я, звичайно, не очікував, що виграю Нобелівську премію. Це навіть не спадало мені на думку. Я був просто вдячний і зворушений отриманням нагороди, надзвичайно щасливий за визнання моєї роботи в цілому і з нетерпінням чекав, щоб поділитися цим з колегами", - сказав він у готелі.

Нагадаємо

Нобелівську премію з фізіології та медицини 2025 року присуджено Мері Е. Брункоу, Фреду Рамсделлу та Шимону Сакагучі "за відкриття, що стосуються периферичної імунної толерантності".