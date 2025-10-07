Нобелевский лауреат узнал о премии во время похода в Скалистых горах
Киев • УНН
Нобелевский комитет связался с одним из лауреатов премии по физиологии и медицине 2025 года, Фредом Рамсделлом, который находился в пешем походе. Он узнал о награде от жены, когда она восстановила мобильную связь в кемпинге.
Нобелевский комитет смог связаться с одним из лауреатов премии по физиологии и медицине за их новаторские открытия в области периферической иммунной толерантности, которая предотвращает нанесение вреда организму со стороны иммунной системы, Фредом Рамсделлом из Сан-Франциско, который находится в пешем походе вместе с женой. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, Фред Рамсделл в понедельник после обеда остановился на кемпинге в Монтане после похода и восхождения в Скалистых горах, когда его жена, Лора О'Нил, вдруг начала кричать.
Сначала он подумал, что, возможно, она увидела медведя. Вместо этого госпожа восстановила мобильную связь и увидела множество текстовых сообщений с одной и той же новостью.
"Ты только что выиграл Нобелевскую премию", - крикнула она.
В интервью изданию он отметил, что ответил: "Нет, не выиграл". Но жена сказала: "Я получила 200 текстовых сообщений, в которых сказано, что ты выиграл".
Издание добавляет, что пара пропустила звонок в 2 часа ночи от Нобелевского комитета, который сообщил, что доктор Рамсделл и еще двое ученых получили премию 2025 года в области медицины за исследование иммунной системы.
Они также пропустили поздравления от своих друзей и родственников.
Отмечается, что 64-летний доктор Рамсделл не ожидал никаких важных звонков тем утром и был вне сети, как обычно во время отпуска. Его жена, напротив, предпочитала больше общаться со своими друзьями и родственниками.
"Я, конечно, не ожидал, что выиграю Нобелевскую премию. Это даже не приходило мне в голову. Я был просто благодарен и тронут получением награды, чрезвычайно счастлив за признание моей работы в целом и с нетерпением ждал, чтобы поделиться этим с коллегами", - сказал он в отеле.
Напомним
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2025 года присуждена Мэри Э. Брункоу, Фреду Рамсделлу и Шимону Сакагучи "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности".