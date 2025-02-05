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Німецькі активісти подали в суд на X через приховування даних про вплив на вибори

Київ • УНН

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Дві правозахисні організації подали позов проти X у берлінському суді через ненадання доступу до даних про дезінформацію. Активісти стверджують, що платформа порушує законодавство ЄС напередодні німецьких виборів.

Дві правозахисні організації подали позов проти соцмережі X Ілона Маска у берлінському суді, звинувативши платформу в порушенні європейського законодавства. Причина – відмова надати їм доступ до інформації, яка допомогла б відстежити поширення дезінформації напередодні виборів у Німеччині, що відбудуться 23 лютого. Про це пише Reuters, передає УНН

Деталі

Позивачі — Товариство громадянських прав (GFF) та Democracy Reporting International (DRI) — заявляють, що X не дає можливості систематично аналізувати охоплення публікацій, кількість вподобань і поширень.

Інші соцмережі відкрили нам доступ, щоб ми могли відстежувати суспільні дискусії, але X відмовилася це робити 

- заявив Майкл Майєр-Резенде з DRI, оголошуючи про судовий позов.

На думку активістів, Акт про цифрові послуги ЄС зобов’язує платформу надавати такі дані. Однак X поки що ігнорує запити й не коментує ситуацію.

В Європі дедалі більше уваги приділяють ризикам маніпуляцій у соцмережах, особливо після скандалу в Румунії. Там минулого року перемога проросійського кандидата в першому турі президентських виборів стала несподіванкою для всіх. Влада країни вважає, що результат був наслідком потужної інформаційної кампанії, організованої москвою через соцмережі. Вибори в результаті анулювали, а кремль традиційно заперечив втручання.

Щодо X, то, попри те, що деякі німецькі політики вже залишили платформу, вона залишається важливим майданчиком для уряду та політичного класу країни. Але ситуація загострилася ще більше після того, як Маск відкрито підтримав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Соцмережі дедалі частіше стають зброєю в боротьбі проти демократичних виборів 

- заявила представниця GFF Сімоне Руф.

Ілон Маск, який після купівлі Twitter зробив доступ до даних соцмережі платним, ще більше заплутав ситуацію. В січні він узяв інтерв’ю у лідерки AfD Аліс Вайдель, а потім написав: "Тільки AfD може врятувати Німеччину!".

Нагадаємо

Німецькі спецслужби попередили про серйозну загрозу втручання з боку росії у вибори до Бундестагу, зокрема через масштабні кібератаки та кампанії дезінформації. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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bundestahБундестаг
ilon-maskІлон Маск
nimechchynaНімеччина
berlinБерлін

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