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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Немецкие активисты подали в суд на X из-за сокрытия данных о влиянии на выборы

Немецкие активисты подали в суд на X из-за сокрытия данных о влиянии на выборы

Киев  •  УНН

 • 6253 просмотра

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Две правозащитные организации подали иск против X в берлинском суде из-за непредоставления доступа к данным о дезинформации. Активисты утверждают, что платформа нарушает законодательство ЕС накануне немецких выборов.

Две правозащитные организации подали иск против соцсети X Илона Маска в берлинском суде, обвинив платформу в нарушении европейского законодательства. Причина - отказ предоставить им доступ к информации, которая помогла бы отследить распространение дезинформации накануне выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Детали

Истцы - Общество гражданских прав (GFF) и Democracy Reporting International (DRI) - заявляют, что X не дает возможности систематически анализировать охват публикаций, количество предпочтений и распространений.

Другие соцсети открыли нам доступ, чтобы мы могли отслеживать общественные дискуссии, но X отказалась это делать 

- заявил Майкл Майер-Резенде из DRI, объявляя о судебном иске.

По мнению активистов, Акт о цифровых услугах ЕС обязывает платформу предоставлять такие данные. Однако X пока игнорирует запросы и не комментирует ситуацию.

В Европе все больше внимания уделяют рискам манипуляций в соцсетях, особенно после скандала в Румынии. Там в прошлом году победа пророссийского кандидата в первом туре президентских выборов стала неожиданностью для всех. Власти страны считают, что результат был следствием мощной информационной кампании, организованной москвой через соцсети. Выборы в итоге аннулировали, а кремль традиционно отрицал вмешательство.

Что касается X, то, несмотря на то, что некоторые немецкие политики уже покинули платформу, она остается важной площадкой для правительства и политического класса страны. Но ситуация обострилась еще больше после того, как Маск открыто поддержал немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD).

Соцсети все чаще становятся оружием в борьбе против демократических выборов 

- заявила представительница GFF Симоне Руф.

Илон Маск, который после покупки Twitter сделал доступ к данным соцсети платным, еще больше запутал ситуацию. В январе он взял интервью у лидера AfD Алис Вайдель, а затем написал: "Только AfD может спасти Германию!".

Напомним

Немецкие спецслужбы предупредили о серьезной угрозе вмешательства со стороны России в выборы в Бундестаг, в частности из-за масштабных кибератак и кампаний дезинформации. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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