Німеччині прогнозують майбутнє нової "мекки" для українських заробітчан

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Німеччина може відкрити свої кордони для українських трудових мігрантів уже наступного року, і у ФРН є шанси стати новою країною, куди будуть масово їхати українці, зважаючи на більшу кількість вакансій та вищий рівень зарплат. Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник у коментарі кореспонденту УНН.

"У 2019 році, скоріше за все, Німеччина відкриє свої кордони для працевлаштування українців, і тому, можливо, саме Німеччина стане новою країною, куди будуть масово їхати українці. Хочуть залучати робітників з третіх країн, які не входять до Європейського Союзу", - зазначив експерт.

За його словами, на кінець першого кварталу 2018 року у Польщі було 162 тис. вакансій, тоді як у Німеччині - 1,18 млн вакансій. Економічне зростання і депопуляція будуть штовхати Берлін до відкриття кордонів для кваліфікованої робочої сили - зокрема з Білорусі, Молдови, Росії та України.

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Крім того, якщо у Польщі мінімальна зарплата становить 500 євро, а середня - 1100 євро, то у Німеччині - майже 1,5 тис. євро і 2700-3300 євро відповідно.

Саме більший заробіток, за даними соцопитування, штовхає переважну більшість трудових мігрантів з України шукати нові країни для працевлаштування. "Якщо відкриються кордони Німеччини, 70% українських трудових мігрантів спокійно поїдуть далі (з Польщі – ред.), бо вони шукають, де можна заробити більше грошей за більш обмежений час", - додав він.

При цьому Воскобойник зауважив, що наразі українці працюють у Німеччині здебільшого нелегально, а нелегальне працевлаштування не може бути масовим. Утім, Польща вже зараз занепокоєна масовим виїздом українських трудових мігрантів в інші країни – за словами експерта, у Варшаві вважають це "загрозою польській економіці".

Нагадаємо, у Польщі занепокоєні можливим відтоком українських заробітчан до Німеччини. Водночас у Польщі зменшується кількість вакансій для українців.

Натомість, кількість трудових мігрантів з України, наприклад, в Естонії за рік збільшилася вдвічі.

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