В Естонії за рік удвічі зросла кількість робітників з України

"Станом на кінець вересня дозвіл на короткострокову роботу і терміновий вид на проживання отримали більше 12 тисяч осіб. Це удвічі більше, ніж в минулому році, і в десять разів більше, ніж в 2014 році", - повідомляє видання.

За даними ресурсу, кількість порушень, пов'язаних з виплатою зарплат іноземним робітникам, при цьому не зменшилася. Частина підприємств користується недостатньою обізнаністю робітників, які приїжджають з-за кордону, і виплачує їм меншу зарплату, ніж належить. Крім того, як зазначили в ERR, часто зарплата українським трудовим мігрантам, як і в Україні, виплачується в конверті.

Нагадаємо, голова комітету з питань міграції та працевлаштування Польсько-української господарської палати Павло Кулага повідомив про скорочення на чверть кількість заявок від польських роботодавців на працевлаштування громадян України в Польщі.

За даними НБУ, у короткостроковій перспективі трудова міграція може принести певні вигоди як самим мігрантам та їхнім сім'ям, так і Україні. Це, зокрема зменшення безробіття, скорочення масштабів бідності, підвищення доходів і добробуту. У той же час в довгостроковій перспективі трудова міграція і "відтік мізків" становлять загрозу для конкурентоспроможності економіки.