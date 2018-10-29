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В Естонії за рік удвічі зросла кількість робітників з України

В Естонії за рік удвічі зросла кількість робітників з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кількість трудових мігрантів з України в Естонії за рік збільшилася вдвічі. Про це повідомляє УНН з посиланням на естонський ресурс ERR.

"Станом на кінець вересня дозвіл на короткострокову роботу і терміновий вид на проживання отримали більше 12 тисяч осіб. Це удвічі більше, ніж в минулому році, і в десять разів більше, ніж в 2014 році", - повідомляє видання.

За даними ресурсу, кількість порушень, пов'язаних з виплатою зарплат іноземним робітникам, при цьому не зменшилася. Частина підприємств користується недостатньою обізнаністю робітників, які приїжджають з-за кордону, і виплачує їм меншу зарплату, ніж належить. Крім того, як зазначили в ERR, часто зарплата українським трудовим мігрантам, як і в Україні, виплачується в конверті.

Нагадаємо, голова комітету з питань міграції та працевлаштування Польсько-української господарської палати Павло Кулага повідомив про скорочення на чверть кількість заявок від польських роботодавців на працевлаштування громадян України в Польщі.

За даними НБУ, у короткостроковій перспективі трудова міграція може принести певні вигоди як самим мігрантам та їхнім сім'ям, так і Україні. Це, зокрема зменшення безробіття, скорочення масштабів бідності, підвищення доходів і добробуту. У той же час в довгостроковій перспективі трудова міграція і "відтік мізків" становлять загрозу для конкурентоспроможності економіки.

Українські Національні Новини

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