В Совете НБУ назвали выгоды трудовой миграции украинцев

“И теория, и практика доказывают, что на краткосрочном горизонте миграция может принести очень большие выгоды как для мигрантов и их семей, так и для страны происхождения. Уменьшение безработицы и неполной занятости, сокращение масштабов бедности, повышение доходов и благосостояния — далеко неполный перечень положительных последствий миграции для мигрантов и их семей. Государство, в свою очередь, получает большие объемы денежных переводов, которые обычно менее волатильные и надежные источники иностранной валюты, чем другие потоки капитала во многих развивающихся странах”, — написал Данилишин.

Однако, по его словам, долгосрочные последствия оказываются гораздо менее позитивными: по факту государство получает меньше населения трудоспособного возраста, теряет образованную молодежь и квалифицированных специалистов, ощутимо растет давление на государственные финансы.

“Сильная внешняя миграция, в том числе высококвалифицированных работников, вместе со старением населения, является значительным вызовом для государств, учитывая потребность поддержки конкурентоспособной экономики. К примеру, „утечка мозгов“, в частности, означает: потерю государственных ресурсов, вложенных в их образование, сужение промышленности, ухудшение деловой среды”, — подчеркнул глава Совета НБУ.

При этом, Данилишин убежден, что остановить трудовую миграцию помогут стабильно высокие темпы экономического роста.

“Именно на такой здоровой основе можно обеспечить рост зарплат и доходов населения. К сожалению, уровень зарплат в Украине пока нельзя сравнить с европейскими странами. Например, по данным OECD, средняя зарплата в Польше за 2017 год составила 50,8 тыс. злотых (около 13,5 тыс. долларов), в Португалии — 17 тыс. евро в год, Испании — 28 тыс. евро в год. А у нас, исходя из данных Госстата — менее 100 тыс. грн в год (менее 4 тыс. долларов, — ред.). Поэтому, чтобы замедлить трудовую миграцию нужно подтягивать уровень зарплат в Украине к европейскому, опираясь при этом на рост производительности экономики”, — подчеркнул он.

Относительно снижения миграционных настроений, то Данилишин, ссылаясь на мировой опыт, в том числе восточноевропейских стран, утверждает, что для этого нужно применять комплексный подход, в частности:



сосредоточиться на создании достойных рабочих мест;



укреплять институты власти;



создавать условия для повышения уровня занятости;



повышать производительность труда и экономики в целом.



Напомним, по данным НБУ, среди основных рисков для прогнозируемого развития украинской экономики: отсутствие прогресса в проведении реформ, необходимых для сотрудничества с МВФ, приведение цен на газ для населения до рыночного уровня, трудовая миграция, а также ряд факторов, связанных с развитием мировой экономики.