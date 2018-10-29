В Эстонии за год вдвое возросло количество рабочих из Украины

“По состоянию на конец сентября, разрешения на краткосрочную работу и срочный вид на жительство получили более 12 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и в десять раз больше, чем в 2014 году”, — сообщает издание.

По данным ресурса, число нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранным рабочим, при этом не уменьшилось. Часть предприятий пользуется недостаточной осведомленностью приезжающих из-за рубежа работников и выплачивает им меньшую зарплату, чем положено. Кроме того, как отметили в ERR, зачастую зарплата украинским трудовым мигрантам, как и в Украине, выплачивается в конверте.

Напомним, председатель комитета по вопросам миграции и трудоустройства Польско-украинской хозяйственной палаты Павел Кулага сообщил о сокращении на четверть количество заявок от польских работодателей на трудоустройство граждан Украины в Польше.

По данным НБУ, в краткосрочной перспективе трудовая миграция может принести определенные выгоды как самим мигрантам и их семьям, так и Украине. Это, в частности уменьшение безработицы, сокращение масштабов бедности, повышение доходов и благосостояния. В то же время в долгосрочной перспективе трудовая миграция и “отток мозгов” представляют угрозу для конкурентоспособности экономики.