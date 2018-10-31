Германии прогнозируют будущее новой "мекки" для украинских трудовых мигрантов

"В 2019 году, скорее всего, Германия откроет свои границы для трудоустройства украинцев, и поэтому, возможно, именно Германия станет новой страной, куда будут массово ехать украинцы. Хотят привлекать рабочих из третьих стран, не входящих в Европейский Союз", - отметил эксперт.

По его словам, на конец первого квартала 2018 года в Польше было 162 тыс. вакансий, тогда как в Германии - 1,18 млн вакансий. Экономический рост и депопуляция будут толкать Берлин к открытию границ для квалифицированной рабочей силы - в частности из Беларуси, Молдовы, России и Украины.

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Кроме того, если в Польше минимальная зарплата составляет 500 евро, а средняя - 1100 евро, то в Германии - почти 1,5 тыс. евро и 2700-3300 евро соответственно.

Именно больший заработок, по данным соцопроса, толкает подавляющее большинство трудовых мигрантов из Украины искать новые страны для трудоустройства. "Если откроются границы Германии, 70% украинских трудовых мигрантов спокойно поедут дальше (из Польши - ред.), потому что они ищут, где можно заработать больше денег за более ограниченное время", - добавил он.

При этом Воскобойник отметил, что сейчас украинцы работают в Германии в основном нелегально, а нелегальное трудоустройство не может быть массовым. Впрочем, Польша уже сейчас обеспокоена массовым выездом украинских трудовых мигрантов в другие страны - по словам эксперта, в Варшаве считают это "угрозой польской экономике".

Напомним, в Польше обеспокоены возможным оттоком украинских трудовых мигрантов в Германию. В то же время в Польше уменьшается количество вакансий украинцев.

В то же время, количество трудовых мигрантов из Украины, например, в Эстонии за год увеличилось вдвое.