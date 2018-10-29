У Польщі заявили про драматичні наслідки через відтік українських заробітчан

“Наслідки цього явища (відтоку українців до Німеччини — ред.) можуть бути драматичними. Можливо, на початку наступного року наші західні сусіди ширше відкриють свій ринок праці для працівників ззовні ЄС. Згідно з результатами опитування, що його було проведено рекрутинговою фірмою Work Service, з Польщі може виїхати навіть 59% українців”, — йдеться у статті.

Як зазначає видання, це величезна загроза для польської економіки.

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“Протягом двох-трьох місяців дефіцит персоналу може збільшитися зі 165 тисяч до більш ніж півмільйона вакансій”, − каже голова служби працевлаштування Кшиштоф Інґльот.

Видання наголошує, що експерти пропонують або різко збільшити зарплату для українських працівників, або, дійсно, запрошувати людей з Індії та Бангладеш.

Нагадаємо, у 2017 році в Європейському Союзі громадянам, які не являються членами ЄС, було видано понад 3,1 мільйонів посвідок на проживання.

Так, з понад трьох мільйонів, українці отримали більше 20% — 661 874 посвідок, майже втричі випередивши Сирію. Найбільше посвідок — 88% від усіх дозволів на проживання, українцям видавала Польща (585 тисяч посвідок). Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі — в Угорщині.