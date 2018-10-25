Українці торік стали лідерами за кількістю отриманих посвідок на проживання в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У 2017 році в Європейському Союзі громадянам, які не являються членами ЄС, було видано понад 3,1 мільйонів посвідок на проживання. Про це йдеться в звіті, який сьогодні оприлюднив Євростат, передає УНН.
Так, з понад трьох мільйонів, українці отримали більше 20% - 661 874 посвідок, майже втричі випередивши Сирію. Найбільше посвідок - 88% від усіх дозволів на проживання, українцям видавала Польща (585 тисяч посвідок). Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі — в Угорщині.
Найчастіше громадяни України звертались по дозвіл на проживання в ЄС задля працевлаштування - 87,7% (580 499 посвідок). На другому місці – сімейні обставини (4% або 26 296 посвідок ), та освіта (3,5% або 23 134 посвідок).
Як повідомляв УНН, у 2016 році громадянство ЄС отримали понад 24 тис. українців.