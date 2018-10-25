Українці торік стали лідерами за кількістю отриманих посвідок на проживання в ЄС

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У 2017 році в Європейському Союзі громадянам, які не являються членами ЄС, було видано понад 3,1 мільйонів посвідок на проживання. Про це йдеться в звіті, який сьогодні оприлюднив Євростат, передає УНН.