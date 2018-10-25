Украинцы в прошлом году стали лидерами по количеству полученных видов на жительство в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В 2017 году в Европейском Союзе гражданам, которые не являются членами ЕС, было выдано более 3,1 млн видов на жительство. Об этом говорится в отчете, который сегодня обнародовал Евростат, передает УНН.
Так, из более трех миллионов, украинцы получили более 20% - 661 874 удостоверений, почти втрое опередив Сирию. Больше всего - 88% от всех видов на жительство, украинцам выдавала Польша (585 тыс. свидетельств). Около 18,8 тыс. удостоверений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тыс. - в Венгрии.
Чаще всего граждане Украины обращались за разрешением на проживание в ЕС для трудоустройства - 87,7% (580 499 удостоверений). На втором месте - семейные обстоятельства (4% или 26 296 удостоверений) и образование (3,5% или 23 134 удостоверений).
Как сообщал УНН, в 2016 году гражданство ЕС получили более 24 тыс. украинцев.