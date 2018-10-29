В Польше заявили о драматических последствиях из-за оттока украинских заробитчан
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Польше заговорили о возможном оттоке украинских заробитчан в Германию. Как пишет газета "Rzeczpospolita", последствия такого явления могут быть драматическими, передает УНН.
"Последствия этого явления (оттока украинцев в Германию - ред.) могут быть драматичными. Возможно, в начале следующего года наши западные соседи шире откроют свой рынок труда для работников извне ЕС. Согласно результатам опроса, который был проведен рекрутинговой фирмой Work Service, из Польши может выехать даже 59% украинцев", - говорится в статье.
Как отмечает издание, это огромная угроза для польской экономики.
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"В течение двух-трех месяцев дефицит персонала может увеличиться со 165 тыс. до более полумиллиона вакансий", - говорит глава службы трудоустройства Кшиштоф Инґльот.
Издание отмечает, что эксперты предлагают либо резко увеличить зарплату для украинских работников, или, действительно, приглашать людей из Индии и Бангладеш.
Напомним, в 2017 году в Европейском Союзе гражданам, которые не являются членами ЕС, было выдано более 3,1 млн видов на жительство.
Так, из более трех миллионов, украинцы получили более 20% - 661 874 удостоверений, почти втрое опередив Сирию. Больше всего свидетельств - 88% от всех видов на жительство, украинцам выдавала Польша (585000 свидетельств). Около 18,8 тысячи удостоверений выдали украинцам в Чехии, 7,8 тысячи - в Венгрии.