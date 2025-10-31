Нідерланди виділяють 10 млн євро на посилення кібербезпеки України

$42.080.01
30 жовтня, 16:50 • 14701 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 27083 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 20539 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 25097 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 53006 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10554 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27059 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24521 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28048 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19174 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"30 жовтня, 15:09 • 5114 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту30 жовтня, 15:14 • 18258 перегляди
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі30 жовтня, 15:42 • 7424 перегляди
Принц Вільям і Кейт виграли суд: французький журнал покарали за публікацію приватних фото пари18:12 • 6390 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 3402 перегляди
Публікації
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 37590 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 53006 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 50821 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 111976 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 101545 перегляди
Нідерланди виділяють 10 млн євро на посилення кібербезпеки України

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Нідерланди виділяють гроші на британську кіберпрограму для України. Це рішення ухвалене на тлі систематичних кібератак з боку росії.

Нідерланди виділяють 10 млн євро на посилення кібербезпеки України

Нідерланди посилюють підтримку України у сфері цифрової безпеки, виділяючи додаткові кошти для участі Києва у британській кіберпрограмі. Рішення ухвалене на тлі систематичних кібератак з боку росії, які, за оцінкою експертів, є складовою гібридної війни проти України та загрожують стабільності всього європейського регіону. Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл, передає УНН.

Деталі

Міністр підкреслив, що співпраця з Великою Британією є ключовою для зміцнення стійкості України в кіберсфері.

Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на британську кіберпрограму для України

- зазначив міністр у своєму повідомленні.

Нова фінансова підтримка передбачає участь українських фахівців у програмах протидії кібератакам, посилення систем захисту критичної інфраструктури та навчання персоналу сучасним методам кіберзахисту. У відомстві наголошують, що цифрова безпека стає стратегічним елементом оборони країни від зовнішніх загроз.

