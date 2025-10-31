Нідерланди виділяють 10 млн євро на посилення кібербезпеки України
Київ • УНН
Нідерланди виділяють гроші на британську кіберпрограму для України. Це рішення ухвалене на тлі систематичних кібератак з боку росії.
Нідерланди посилюють підтримку України у сфері цифрової безпеки, виділяючи додаткові кошти для участі Києва у британській кіберпрограмі. Рішення ухвалене на тлі систематичних кібератак з боку росії, які, за оцінкою експертів, є складовою гібридної війни проти України та загрожують стабільності всього європейського регіону. Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл, передає УНН.
Деталі
Міністр підкреслив, що співпраця з Великою Британією є ключовою для зміцнення стійкості України в кіберсфері.
Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення 10 мільйонів євро на британську кіберпрограму для України
Нова фінансова підтримка передбачає участь українських фахівців у програмах протидії кібератакам, посилення систем захисту критичної інфраструктури та навчання персоналу сучасним методам кіберзахисту. У відомстві наголошують, що цифрова безпека стає стратегічним елементом оборони країни від зовнішніх загроз.
