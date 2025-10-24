Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту

$41.760.01
48.370.10
ukenru
23 жовтня, 20:21 • 6462 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 19398 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 21690 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 23799 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 34542 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 28218 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 47805 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 41808 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 36801 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13189 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.8м/с
86%
743мм
Популярнi новини
путін пообіцяв "приголомшливу відповідь", якщо по рф ударять Tomahawk23 жовтня, 16:54 • 3166 перегляди
Зухвале пограбування Лувру: з’явилося відео втечі грабіжників на підйомнику та скутерахVideo23 жовтня, 17:21 • 3974 перегляди
У росії адміністраторку Telegram-каналу "Мелітополь це Україна" Яну Суворову засудили до 14 років колонії23 жовтня, 17:35 • 3402 перегляди
В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріаціїPhoto23 жовтня, 18:31 • 5304 перегляди
"Подарунок путіну": чеські активісти закрили збір на балістичну ракету "Фламінго" за дві доби23 жовтня, 19:02 • 3852 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 27982 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 47805 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 41808 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 36801 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 43406 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Італія
Франція
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 17130 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 21499 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 31875 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 40234 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 59690 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Міністерство оборони України затвердило галузевий профіль безпеки, що встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем відомства. Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються в Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту

Міністерство оборони України затвердило новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем у відомстві. Про це інформує УНН з посиланням на оборонне відомство.  

Деталі

Наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено галузевий профіль безпеки – набір правил для захисту систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація. 

Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Він створений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної галузі.

Єдині правила кіберзахисту дозволять ефективніше захищати наші інформаційні ресурси та пришвидшити побудову і впровадження нових сервісів

– зазначила заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Основна мета профілю – забезпечити уніфікований підхід до захисту даних, підвищити рівень кібербезпеки та спростити оцінку відповідності систем.

Профіль містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки, а також рекомендації для впровадження адміністративних і технічних заходів. Усі структурні підрозділи, що працюватимуть із профілем, пройдуть навчання щодо його застосування.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Кіберсили ЗСУ, що визначає їхній правовий статус та засади діяльності. До складу Кіберсил зможуть залучатися кіберрезервісти – цивільні фахівці без статусу військовослужбовців.

Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни21.10.25, 17:48 • 3313 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Збройні сили України