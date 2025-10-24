Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту

Міністерство оборони України затвердило новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем у відомстві. Про це інформує УНН з посиланням на оборонне відомство.

Наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено галузевий профіль безпеки – набір правил для захисту систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.

Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Він створений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної галузі.

Єдині правила кіберзахисту дозволять ефективніше захищати наші інформаційні ресурси та пришвидшити побудову і впровадження нових сервісів