Міноборони затвердило нові стандарти кіберзахисту
Київ • УНН
Міністерство оборони України затвердило галузевий профіль безпеки, що встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем відомства. Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються в Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.
Міністерство оборони України затвердило новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем у відомстві. Про це інформує УНН з посиланням на оборонне відомство.
Деталі
Наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено галузевий профіль безпеки – набір правил для захисту систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація.
Документ визначає єдині мінімальні вимоги до кіберзахисту систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту. Він створений відповідно до міжнародних стандартів і національного законодавства з урахуванням особливостей оборонної галузі.
Єдині правила кіберзахисту дозволять ефективніше захищати наші інформаційні ресурси та пришвидшити побудову і впровадження нових сервісів
Основна мета профілю – забезпечити уніфікований підхід до захисту даних, підвищити рівень кібербезпеки та спростити оцінку відповідності систем.
Профіль містить вимоги до доступу, захисту даних, моніторингу безпеки, а також рекомендації для впровадження адміністративних і технічних заходів. Усі структурні підрозділи, що працюватимуть із профілем, пройдуть навчання щодо його застосування.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Кіберсили ЗСУ, що визначає їхній правовий статус та засади діяльності. До складу Кіберсил зможуть залучатися кіберрезервісти – цивільні фахівці без статусу військовослужбовців.
