Минобороны утвердило новые стандарты киберзащиты
Киев • УНН
Министерство обороны Украины утвердило отраслевой профиль безопасности, устанавливающий минимальные стандарты киберзащиты для всех информационных систем ведомства. Документ определяет единые минимальные требования к киберзащите систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.
Детали
Приказом № 692/нм от 15 октября утвержден отраслевой профиль безопасности – набор правил для защиты систем, где обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация.
Документ определяет единые минимальные требования к киберзащите систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Он создан в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством с учетом особенностей оборонной отрасли.
Единые правила киберзащиты позволят эффективнее защищать наши информационные ресурсы и ускорить построение и внедрение новых сервисов
Основная цель профиля – обеспечить унифицированный подход к защите данных, повысить уровень кибербезопасности и упростить оценку соответствия систем.
Профиль содержит требования к доступу, защите данных, мониторингу безопасности, а также рекомендации по внедрению административных и технических мер. Все структурные подразделения, которые будут работать с профилем, пройдут обучение по его применению.
Напомним
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Киберсилах ВСУ, который определяет их правовой статус и основы деятельности. В состав Киберсил смогут привлекаться киберрезервисты – гражданские специалисты без статуса военнослужащих.
