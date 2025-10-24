$41.760.01
Минобороны утвердило новые стандарты киберзащиты

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Министерство обороны Украины утвердило отраслевой профиль безопасности, устанавливающий минимальные стандарты киберзащиты для всех информационных систем ведомства. Документ определяет единые минимальные требования к киберзащите систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта.

Минобороны утвердило новые стандарты киберзащиты

Министерство обороны Украины утвердило новый отраслевой профиль безопасности, который устанавливает минимальные стандарты киберзащиты для всех информационных систем в ведомстве. Об этом информирует УНН со ссылкой на оборонное ведомство.

Детали

Приказом № 692/нм от 15 октября утвержден отраслевой профиль безопасности – набор правил для защиты систем, где обрабатывается открытая, конфиденциальная или служебная информация.

Документ определяет единые минимальные требования к киберзащите систем, используемых в Министерстве обороны, Вооруженных Силах Украины и Государственной специальной службе транспорта. Он создан в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством с учетом особенностей оборонной отрасли.

Единые правила киберзащиты позволят эффективнее защищать наши информационные ресурсы и ускорить построение и внедрение новых сервисов

– отметила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Основная цель профиля – обеспечить унифицированный подход к защите данных, повысить уровень кибербезопасности и упростить оценку соответствия систем.

Профиль содержит требования к доступу, защите данных, мониторингу безопасности, а также рекомендации по внедрению административных и технических мер. Все структурные подразделения, которые будут работать с профилем, пройдут обучение по его применению.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о Киберсилах ВСУ, который определяет их правовой статус и основы деятельности. В состав Киберсил смогут привлекаться киберрезервисты – гражданские специалисты без статуса военнослужащих.

