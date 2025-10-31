Нидерланды выделяют 10 млн евро на усиление кибербезопасности Украины

Нидерланды усиливают поддержку Украины в сфере цифровой безопасности, выделяя дополнительные средства для участия Киева в британской киберпрограмме. Решение принято на фоне систематических кибератак со стороны России, которые, по оценке экспертов, являются составляющей гибридной войны против Украины и угрожают стабильности всего европейского региона. Об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил, передает УНН.

Подробности

Министр подчеркнул, что сотрудничество с Великобританией является ключевым для укрепления устойчивости Украины в киберсфере.

Великобритания является нашим ценным партнером в укреплении устойчивости Украины. Сегодня Нидерланды объявили о выделении 10 миллионов евро на британскую киберпрограмму для Украины - отметил министр в своем сообщении.

Новая финансовая поддержка предусматривает участие украинских специалистов в программах противодействия кибератакам, усиление систем защиты критической инфраструктуры и обучение персонала современным методам киберзащиты. В ведомстве отмечают, что цифровая безопасность становится стратегическим элементом обороны страны от внешних угроз.

