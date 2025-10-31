$42.080.01
30 октября, 16:50 • 14441 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
30 октября, 16:31 • 26435 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
30 октября, 15:59 • 20124 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
30 октября, 13:07 • 24703 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 52555 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 10480 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 26996 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 24501 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 28037 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 19165 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Нидерланды выделяют 10 млн евро на усиление кибербезопасности Украины

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Нидерланды выделяют деньги на британскую киберпрограмму для Украины. Это решение принято на фоне систематических кибератак со стороны России.

Нидерланды выделяют 10 млн евро на усиление кибербезопасности Украины

Нидерланды усиливают поддержку Украины в сфере цифровой безопасности, выделяя дополнительные средства для участия Киева в британской киберпрограмме. Решение принято на фоне систематических кибератак со стороны России, которые, по оценке экспертов, являются составляющей гибридной войны против Украины и угрожают стабильности всего европейского региона. Об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил, передает УНН.

Подробности

Министр подчеркнул, что сотрудничество с Великобританией является ключевым для укрепления устойчивости Украины в киберсфере.

Великобритания является нашим ценным партнером в укреплении устойчивости Украины. Сегодня Нидерланды объявили о выделении 10 миллионов евро на британскую киберпрограмму для Украины

- отметил министр в своем сообщении.

Новая финансовая поддержка предусматривает участие украинских специалистов в программах противодействия кибератакам, усиление систем защиты критической инфраструктуры и обучение персонала современным методам киберзащиты. В ведомстве отмечают, что цифровая безопасность становится стратегическим элементом обороны страны от внешних угроз.

Минобороны утвердило новые стандарты киберзащиты24.10.25, 04:54 • 3119 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Война в Украине
Великобритания
Нидерланды
Украина