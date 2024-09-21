Нічний удар по складах рф з північнокорейськими боєприпасами: ЗМІ оприлюднили супутникові знімки наслідків атаки

"Схеми" оприлюднили супутникові знімки наслідків нічного удару по складах рф з північнокорейськими боєприпасами, передає УНН.

Деталі

На знімках з супутника Sentinel-2 за 21 вересня, що доступні на платформі EO Browser, і які є у розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода), видні наслідки нічної атаки на російський склад боєприпасів - там триває пожежа. Цей військовий обʼєкт розташований на північ від селища Кам’яний Тихорецького району, що у Краснодарському краї Росії.

На супутниковому знімку також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який знаходиться неподалік від складу боєприпасів.

На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ.

Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року, в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність й помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база — основна у РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.

Нагадаємо

У ніч на 21 вересня, російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети.

На відео з місця події, які ширяться соцмережами, видно клуби диму.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу у Тихорецьку та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї. В повідомленні Генштаб зауважує, що цей склад "входить ув трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у ключовиху в логістичній системі російських військ".