Сили оборони України уразили два військових арсенали у рф: зафіксовано пожежі та детонацію боєприпасів
Київ • УНН
Сили оборони України завдали ударів по двох військових арсеналах рф. Атаковано об'єкти у Краснодарському краї та Тверській області, зафіксовано пожежі та детонацію боєприпасів.
Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил рф - у Краснодарському краї та у Тверській області, передає УНН із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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За даними Генштабу, сьогодні вночі завдано вогневого ураження по арсеналу "Тихорецьк", що в Краснодарському краї. Цей об’єкт входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним з ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.
Окрім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони рф неподалік населеного пункту Октябрський Тверської обл.
Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.
"Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони: Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та інших.
Бойова робота по важливих військових цілях російських окупантів продовжується", - йдеться у повідомленні Генштабу.
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