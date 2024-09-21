Силы обороны Украины поразили два военных арсенала в рф: зафиксированы пожары и детонация боеприпасов

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил рф - в Краснодарском крае и в Тверской области, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, сегодня ночью нанесено огневое поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск. По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Кроме этого, СБУ нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны рф недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской обл.

Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов.

«Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ и других.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается», - говорится в сообщении Генштаба.

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