Силы обороны Украины поразили два военных арсенала в рф: зафиксированы пожары и детонация боеприпасов

ukenru
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
  •  110891 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
  •  117085 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
  •  121787 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
20 сентября 2024, 11:08  •  126438 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  118765 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  146752 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  115807 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142406 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220900 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  155149 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

Вражеский удар по Кривому Рогу: погиб ребенок

  •  61599 просмотра
В Южной Каролине впервые за 13 лет исполнили смертный приговор

В Южной Каролине впервые за 13 лет исполнили смертный приговор

  •  26388 просмотра
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  36447 просмотра
В краснодарском крае рф горит склад боеприпасов

В краснодарском крае рф горит склад боеприпасов

  •  23975 просмотра
В Кривом Роге от ракетного удара погибли 12-летний мальчик и две женщины

В Кривом Роге от ракетного удара погибли 12-летний мальчик и две женщины

  •  18903 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

20 сентября 2024, 10:43  •  125611 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

20 сентября 2024, 10:13  •  127247 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

20 сентября 2024, 10:08  •  128812 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

20 сентября 2024, 07:24  •  134691 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

20 сентября 2024, 06:50  •  146752 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

Международный день мира, День нулевых выбросов, День мини-гольфа. Что еще можно отметить 21 сентября

  •  36447 просмотра
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

  •  110891 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  66906 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября 2024, 03:03  •  119385 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  174296 просмотра
Актуальное
Силы обороны Украины поразили два военных арсенала в рф: зафиксированы пожары и детонация боеприпасов

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала в рф: зафиксированы пожары и детонация боеприпасов

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 12:07  •  2007 просмотра

Read in English

Силы обороны Украины нанесли удары по двум военным арсеналам рф. Атакованы объекты в Краснодарском крае и Тверской области, зафиксированы пожары и детонация боеприпасов.

Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил рф - в Краснодарском крае и в Тверской области, передает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

По данным Генштаба, сегодня ночью нанесено огневое поражение по арсеналу «Тихорецк», что в Краснодарском крае. Этот объект входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов оккупантов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск. По имеющейся информации, в момент удара на территории арсенала находился очередной эшелон, который доставил не менее 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из КНДР. Атакована также радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении арсенала.

Кроме этого, СБУ нанесла удар по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления министерства обороны рф недалеко от населенного пункта Октябрьский Тверской обл.

Фиксируются пожар и детонация в районах обоих военных арсеналов.

«Задачи были успешно выполнены во взаимодействии подразделений Сил обороны: Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ и других.

Боевая работа по важным военным целям российских оккупантов продолжается», - говорится в сообщении Генштаба.

На фронті відбулось 226 боїв за добу, армія рф скинула 27 КАБів на курщину - Генштаб 20 сентября 2024, 05:37 • 12383 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея