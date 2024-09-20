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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 226 боев за сутки, армия рф сбросила 27 КАБов на курщину - Генштаб

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 05:37  •  6149 просмотра

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За сутки произошло 226 боевых столкновений на фронте. Самые активные атаки были на Кураховском и Покровском направлениях. Российская авиация нанесла 18 ударов по курской области, сбросив 27 управляемых авиабомб.

На фронте за прошедшие сутки состоялось 226 боевых столкновений. Активнее всего российские войска атаковали на Кураховском и Покровском направлениях. Самолеты армии рф нанесли восемнадцать авиударов по курской области, сбросив 27 КАБов. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 20 сентября, передает УНН

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 76 авиаударов, сбросив 115 КАБов. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 192 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления, три средства РВиА, два средства ПВО и три пункта управления БпЛА.

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Стельмаховки и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз неподалеку Макеевки, Чернещины, Невского и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего состоялось восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Курдюмовки и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку Торецка, Щербиновки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродики и Мариновки.

Країна-терорист втратила 1340 військових за добу, загальні втрати сягнули 63948020 сентября 2024, 04:42 • 11328 просмотров

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 63 атаки у Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил шесть штурмовых действий неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Шесть атак россиян не имели успеха в районах Пятихаток, Роботино и в направлении Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении произошло три боевых столкновения с врагом в островной зоне дельты Днепра.

На Гуляйпольском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в курской области. Авиация врага продолжает бомбить собственную территорию. За прошедшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиударов, сбросив при этом 27 КАБов.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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