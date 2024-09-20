Страна-террорист потеряла 1340 военных за сутки, общие потери достигли 639480

За последние сутки страна-террорист потеряла 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 20.09.24:

- Личный состав: 639480 (+1340).

- Танки: 8725 (+20).

- Бронированные боевые машины: 17132 (+39).

- Артиллерийские системы: 18212 (+35).

- РСЗВ: 1189.

- Средства ППО: 949 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15469 (+52).

- Крылатые ракеты: 2593 (+1).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 24989 (+59).

- Специальная техника: 3115 (+6).

Генштаб: 163 боєзіткнення на фронті, найінтенсивніші бої точилися на Курахівському напрямку