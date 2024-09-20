Страна-террорист потеряла 1340 военных за сутки, общие потери достигли 639480
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, за сутки агрессор потерял 1340 военных. Общие потери врага с начала войны: 639480 личного состава, 8725 танков, 17132 БМП и другая техника.
За последние сутки страна-террорист потеряла 1340 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 20.09.24:
- Личный состав: 639480 (+1340).
- Танки: 8725 (+20).
- Бронированные боевые машины: 17132 (+39).
- Артиллерийские системы: 18212 (+35).
- РСЗВ: 1189.
- Средства ППО: 949 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 15469 (+52).
- Крылатые ракеты: 2593 (+1).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24989 (+59).
- Специальная техника: 3115 (+6).
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