Країна-терорист втратила 1340 військових за добу, загальні втрати сягнули 639480
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, за добу агресор втратив 1340 військових. Загальні втрати ворога з початку війни: 639480 особового складу, 8725 танків, 17132 БМП та інша техніка.
За останню доби країна-терорист втратила 1340 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 20.09.24:
- Особовий склад: 639480 (+1340).
- Танки: 8725 (+20).
- Броньовані бойові машини: 17132 (+39).
- Артилерійські системи: 18212 (+35).
- РСЗВ: 1189.
- Засоби ППО: 949 (+2).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15469 (+52).
- Крилаті ракети: 2593 (+1).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24989 (+59).
- Спеціальна техніка: 3115 (+6).
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