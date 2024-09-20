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На фронті відбулось 226 боїв за добу, армія рф скинула 27 КАБів на курщину - Генштаб

Київ • УНН

 • 16139 перегляди

За добу відбулося 226 бойових зіткнень на фронті. Найактивніші атаки були на Курахівському та Покровському напрямках. Російська авіація завдала 18 ударів по курській області, скинувши 27 керованих авіабомб.

На фронті протягом минулої доби відбулось 226 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Курахівському та Покровському напрямках. Літаки армії рф завдали вісімнадцять авіударів по курській області, скинувши 27 КАБів. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 20 вересня, передає УНН

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 76 авіаударів, скинувши 115 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 192 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 26 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління, три засоби РВіА, два засоби ППО та три пункти управління БпЛА.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Загалом відбулось вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Курдюмівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродіки та Маринівки.

Країна-терорист втратила 1340 військових за добу, загальні втрати сягнули 63948020.09.24, 07:42 • 18575 переглядiв

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 63 атаки біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Шість атак росіян не мали успіху в районах П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку відбулося три боєвих зіткнення з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра.

На Гуляйпільському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в курській області. Авіація ворога продовжує бомбардувати власну територію. За минулу добу російські літаки завдали вісімнадцять авіударів, скинувши при цьому 27 КАБів.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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