Ночной удар по складам рф с северокорейскими боеприпасами: СМИ обнародовали спутниковые снимки последствий атаки

"Схемы" обнародовали спутниковые снимки последствий ночного удара по складам рф с северокорейскими боеприпасами, передает УНН.

Детали

На снимках со спутника Sentinel-2 за 21 сентября, которые доступны на платформе EO Browser, и которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), видны последствия ночной атаки на российский склад боеприпасов - там продолжается пожар. Этот военный объект расположен к северу от поселка Каменный Тихорецкого района в Краснодарском крае россии.

На спутниковом снимке также видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится неподалеку от склада боеприпасов.

На карте OpenStreetMap эти склады обозначены, как воинская часть №57229-41. В российских открытых источниках есть упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа рф.

Согласно исследованию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719-й базой артиллерийских боеприпасов. В феврале 2024 года, в CSIS сообщили, что за последний год на этой базе наблюдается повышенная активность и заметное ее увеличение. Согласно докладу аналитиков CSIS, в октябре 2023 года Белый дом подтвердил, что именно эта российская база - основная в рф для хранения северокорейских боеприпасов.

Напомним

В ночь на 21 сентября, российские медиа сообщили о взрывах вблизи одной из воинских частей в Тихорецком районе. Позже губернатор Краснодарского края заявил, что в результате пожара детонировали взрывоопасные предметы.

На видео с места происшествия, которые распространяются по соцсетям, видны клубы дыма.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по арсеналу в Тихорецке и заявили об уничтожении более 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из Северной Кореи. В сообщении Генштаб отмечает, что этот склад "входит в тройку крупнейших баз хранения боеприпасов и является одним из ключевых в логистической системе российских войск".