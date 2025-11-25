Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 поранених
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 25 листопада загинула одна людина, підтверджено 7 постраждалих. Зафіксовано пошкодження 9-поверхового та 22-поверхового будинків у Дніпровському та Печерському районах.
Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ 25 листопада загинула людина. Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, за оновленими даними також підтверджено 7 постраждалих.
На жаль, вже маємо підтвердження щодо одного загиблого внаслідок атаки. ... Мої співчуття рідним загиблого
Нагадаємо
