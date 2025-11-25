Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 поранених

$42.270.11
24 листопада, 20:32 • 13326 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 26338 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 28484 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 26565 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 27363 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 39461 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 34738 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17817 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14631 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12360 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів
24 листопада, 17:21 • 20586 перегляди
Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями
21:16 • 4972 перегляди
Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА
22:24 • 7010 перегляди
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
22:51 • 5992 перегляди
Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці
23:35 • 8454 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів
24 листопада, 17:21 • 20620 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 39461 перегляди
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 39461 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 34737 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 49042 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 74276 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Київська область
Норвегія
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11 • 33996 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49 • 37109 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом
22 листопада, 19:12 • 46513 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходу
22 листопада, 08:13 • 56732 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниці
22 листопада, 07:49 • 58176 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення
Financial Times

Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 поранених

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 25 листопада загинула одна людина, підтверджено 7 постраждалих. Зафіксовано пошкодження 9-поверхового та 22-поверхового будинків у Дніпровському та Печерському районах.

Нічна ворожа атака на Київ: загинула людина, 7 поранених

Внаслідок нічної ворожої атаки на Київ 25 листопада загинула людина. Про це повідомив начальник  Київської МВА Тимур Ткаченко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, за оновленими даними також підтверджено 7 постраждалих.

На жаль, вже маємо підтвердження щодо одного загиблого внаслідок атаки. ... Мої співчуття рідним загиблого

- написав Ткаченко.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ 25 листопада поранень зазнали щонайменше 6 людей, 9 врятовано. Зафіксовано пошкодження 9-поверхового та 22-поверхового будинків у Дніпровському та Печерському районах.

Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями24.11.25, 23:16 • 5008 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ