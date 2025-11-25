Ночная вражеская атака на Киев: погиб человек, 7 раненых

В результате ночной вражеской атаки на Киев 25 ноября погиб человек. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Подробности

По его словам, по обновленным данным также подтверждено 7 пострадавших.

К сожалению, уже есть подтверждение об одном погибшем в результате атаки. ... Мои соболезнования родным погибшего - написал Ткаченко.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 25 ноября ранения получили по меньшей мере 6 человек, 9 спасены. Зафиксированы повреждения 9-этажного и 22-этажного домов в Днепровском и Печерском районах.

Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни