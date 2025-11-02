Нічна атака Запоріжжя: двоє людей поранені, 58 тисяч абонентів без світла
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранення дістали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. У місті знеструмлено майже 58 тисяч абонентів.
Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік.
Медики надають їм усю необхідну допомогу
Згодом він розповів, що в Запоріжжі внаслідок російської атаки знеструмлено майже 58 тисяч абонентів. За словами керівника ОВА, енергетики відновлять живлення, "як тільки дозволить безпекова ситуація".
Федоров додав, що комунальні служби вже працюють на місці ворожого удару, вся необхідна допомога оперативно надається кожному мешканцю.
Нагадаємо
У Запоріжжі в ніч на неділю, 2 листопада, пролунало кілька вибухів. Внаслідок ворожого удару є пошкодження у житловому секторі.
