1 листопада, 14:21 • 24283 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 46301 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 55514 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 77099 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 70429 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 40775 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 54065 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 44071 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 37580 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36943 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Нічна атака Запоріжжя: двоє людей поранені, 58 тисяч абонентів без світла

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранення дістали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. У місті знеструмлено майже 58 тисяч абонентів.

Нічна атака Запоріжжя: двоє людей поранені, 58 тисяч абонентів без світла

Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік.

Медики надають їм усю необхідну допомогу

- написав Федоров.

Згодом він розповів, що в Запоріжжі внаслідок російської атаки знеструмлено майже 58 тисяч абонентів. За словами керівника ОВА, енергетики відновлять живлення, "як тільки дозволить безпекова ситуація".

Федоров додав, що комунальні служби вже працюють на місці ворожого удару, вся необхідна допомога оперативно надається кожному мешканцю.

Нагадаємо

У Запоріжжі в ніч на неділю, 2 листопада, пролунало кілька вибухів. Внаслідок ворожого удару є пошкодження у житловому секторі.

росіяни завдали понад 670 ударів по Запорізькій області за добу: 3 загиблих та 29 поранених – ОВА31.10.25, 07:09 • 3430 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Відключення світла
Електроенергія