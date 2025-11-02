Ночная атака Запорожья: по меньшей мере два человека ранены
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье ранения получили 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им необходимую помощь, коммунальные службы работают на месте удара.
Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина.
Медики оказывают им всю необходимую помощь
Он добавил, что коммунальные службы уже работают на месте вражеского удара, вся необходимая помощь оперативно оказывается каждому жителю.
Напомним
В Запорожье в ночь на воскресенье, 2 ноября, прозвучало несколько взрывов. В результате вражеского удара есть повреждения в жилом секторе.
