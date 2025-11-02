Ночная атака Запорожья: по меньшей мере два человека ранены

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 ноября, 14:21 • 23474 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 44233 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 54329 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 75752 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 69302 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 40596 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 53907 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 43962 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37538 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36902 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
15-летняя девушка травмировалась во время спуска с ГоверлыPhoto1 ноября, 18:42 • 7312 просмотра
Оккупанты готовятся к открытию драмтеатра в Мариуполе: деталиPhoto1 ноября, 19:28 • 7758 просмотра
74-ю бригаду ВС РФ на Покровском направлении накрыла волна дезертирства - партизаны1 ноября, 19:49 • 10607 просмотра
Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыкиVideo22:23 • 5020 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД01:25 • 4026 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 75745 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 69296 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 79255 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 67740 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 59400 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Александр Вучич
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Покровск
Днепр
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 23160 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 54323 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 79255 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 49839 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 58264 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Золото

Ночная атака Запорожья: по меньшей мере два человека ранены

Киев • УНН

 • 542 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье ранения получили 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им необходимую помощь, коммунальные службы работают на месте удара.

Ночная атака Запорожья: по меньшей мере два человека ранены

Два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье. Об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина.

Медики оказывают им всю необходимую помощь

- написал Федоров.

Он добавил, что коммунальные службы уже работают на месте вражеского удара, вся необходимая помощь оперативно оказывается каждому жителю.

Напомним

В Запорожье в ночь на воскресенье, 2 ноября, прозвучало несколько взрывов. В результате вражеского удара есть повреждения в жилом секторе.

россияне нанесли более 670 ударов по Запорожской области за сутки: 3 погибших и 29 раненых – ОВА31.10.25, 07:09 • 3428 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Отключение света
Электроэнергия