Нічна атака ворога на Київщину призвела до загибелі людини в Білоцерківській громаді
Київ • УНН
Внаслідок нічної комбінованої атаки ворога 25 листопада у Білоцерківській громаді Київської області загинула людина. Зафіксовано падіння ворожих цілей, поранено дівчину, пошкоджено багатоповерхівку.
Внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у ніч на вівторок, 25 листопада, у Білоцерківській громаді Київської області загинула людина. Про це у Facebook повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, інформує УНН.
Деталі
За його словами, зафіксовано падіння ворожих цілей.
На жаль - є поранені та загибла людина. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи
Додамо, що близько 4:00 у всіх районах Київської області було оголошено відбій повітряної тривоги, втім, уже трохи більше ніж за годину тривогу було знову оголошено у Бориспільському та Броварському районах. Одночасно у Повітряних силах повідомили про групи ворожих ударних БпЛА на кордоні Черкаської та Київської областей.
Нагадаємо
В ніч на вівторок, 25 листопада, ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під комбінованим ударом країни-терориста опинилися мирні населені пункти області. У Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.
