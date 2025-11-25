$42.270.11
48.700.19
ukenru
24 листопада, 20:32 • 17886 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 34986 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 33422 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 30978 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 30821 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 43565 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 37891 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18179 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14878 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12540 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Меню
Нічна атака ворога на Київщину призвела до загибелі людини в Білоцерківській громаді

Київ • УНН

 • 2810 перегляди

Внаслідок нічної комбінованої атаки ворога 25 листопада у Білоцерківській громаді Київської області загинула людина. Зафіксовано падіння ворожих цілей, поранено дівчину, пошкоджено багатоповерхівку.

Нічна атака ворога на Київщину призвела до загибелі людини в Білоцерківській громаді

Внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у ніч на вівторок, 25 листопада, у Білоцерківській громаді Київської області загинула людина. Про це у Facebook повідомив секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зафіксовано падіння ворожих цілей.

На жаль - є поранені та загибла людина. Наразі проводяться аварійно-рятувальні роботи

- написав Вовкотруб.

Додамо, що близько 4:00 у всіх районах Київської області було оголошено відбій повітряної тривоги, втім, уже трохи більше ніж за годину тривогу було знову оголошено у Бориспільському та Броварському районах. Одночасно у Повітряних силах повідомили про групи ворожих ударних БпЛА на кордоні Черкаської та Київської областей.

Нагадаємо

В ніч на вівторок, 25 листопада, ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами. Під комбінованим ударом країни-терориста опинилися мирні населені пункти області. У Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніКиївська область
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська область
Біла Церква