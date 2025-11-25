Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине

В результате ночной комбинированной атаки врага в ночь на вторник, 25 ноября, в Белоцерковской общине Киевской области погиб человек. Об этом в Facebook сообщил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, информирует УНН.

Подробности

По его словам, зафиксировано падение вражеских целей.

К сожалению - есть раненые и погибший человек. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы - написал Вовкотруб.

Добавим, что около 4:00 во всех районах Киевской области было объявлено отбой воздушной тревоги, однако уже чуть более чем через час тревога была снова объявлена в Бориспольском и Броварском районах. Одновременно в Воздушных силах сообщили о группах вражеских ударных БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей.

Напомним

В ночь на вторник, 25 ноября, враг массированно атаковал Киевщину ракетами и дронами. Под комбинированным ударом страны-террориста оказались мирные населенные пункты области. В Белой Церкви пострадала девушка 14 лет. Предварительно у нее ранение спины. Также есть информация о повреждениях в городе многоэтажки.

