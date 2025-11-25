Ночная атака врага на Киевскую область привела к гибели человека в Белоцерковской общине
В результате ночной комбинированной атаки врага 25 ноября в Белоцерковской общине Киевской области погиб человек. Зафиксировано падение вражеских целей, ранена девушка, повреждена многоэтажка.
В результате ночной комбинированной атаки врага в ночь на вторник, 25 ноября, в Белоцерковской общине Киевской области погиб человек. Об этом в Facebook сообщил секретарь Белоцерковского городского совета Владимир Вовкотруб, информирует УНН.
По его словам, зафиксировано падение вражеских целей.
К сожалению - есть раненые и погибший человек. Сейчас проводятся аварийно-спасательные работы
Добавим, что около 4:00 во всех районах Киевской области было объявлено отбой воздушной тревоги, однако уже чуть более чем через час тревога была снова объявлена в Бориспольском и Броварском районах. Одновременно в Воздушных силах сообщили о группах вражеских ударных БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей.
В ночь на вторник, 25 ноября, враг массированно атаковал Киевщину ракетами и дронами. Под комбинированным ударом страны-террориста оказались мирные населенные пункты области. В Белой Церкви пострадала девушка 14 лет. Предварительно у нее ранение спины. Также есть информация о повреждениях в городе многоэтажки.
