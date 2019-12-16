Ні слова про федералізацію, але з округами та префектами: що передбачає законопроект про децентралізацію

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Наприкінці минулого тижня Президент України вніс до ВР законопроек “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” та визначив його, як невідкладний. Одразу ж на адресу глави держави почали лунати закиди, що законопроект передбачає ніяку не децентралізацію, а федералізацію держави. Хоча законопроект ще навіть не був оприлюднений. І ось, сьогодні текст закону з’явився у відкритому доступі на сайті парламенту. УНН пропонує огляд тексту законопроекту для того аби ви могли самі зрозуміти що ж він передбачає.

Зміна адміністративного устрою

Перше на що слід звернути увагу — законопроект передбачає зміну адміністративного устрою держави.

“Удосконалення правового регулювання інституту місцевого самоврядування не може здійснюватися у відриві від реформи адміністративно-територіального устрою. Адже забезпечити впровадження принципів повсюдності та спроможності місцевого самоврядування неможливо без перегляду підходів до встановлення його територіальної основи. Існуючий адміністративно-територіальний поділ склався ще за радянських часів і на сьогодні є застарілим, громіздким. Наявна адміністративно-територіальна основа місцевого самоврядування не відповідає вимогам суспільного, економічного розвитку та ефективного управління”, — йдеться у пояснювальній записці.

Пропонується запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ (декілька суміжних громад), область, Автономна Республіка Крим. Цікаво, що з тексту Конституції пропонується прибрати назви областей.

Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.

“Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах унітарності, єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, субсидіарності і повсюдності місцевого самоврядування, збалансованості і стійкого соціально-економічного розвитку територій з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій”, — йдеться у законопроекті.

Передбачається законодавче врегулювання питань адміністративно-територіального устрою України, зокрема порядку утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей, а також порядку утворення, найменування і перейменування та віднесення поселень (сіл, селищ, міст) до відповідної категорії.

Закріплюється, що зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у порядку, визначеному законом. Але одночасно до повноважень ВР відноситься утворення і ліквідація громад, округів, областей, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування поселень, громад, округів, областей за поданням Кабінету Міністрів України.

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Префекти

Законопроектом визначається, що представниками держави в округах і областях, у місті Києві є префекти. Правовий статус префектів визначається виключно законами України. Спрямовує та координує роботу префектів Кабмін. Фактично префект та його офіс замінять собою місцеві державні адміністрації.

Щодо офісу, то його склад формуватиме сам префект. Префект же призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати трьох років.

Префект буде державним службовцем і у своїх повноваженнях підзвітний та підконтрольний Президентові України та Кабінетові Міністрів України.

Законопроектом передбачені наступні повноваження префекта на певній території:

1. здійснення адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування;

2. координація діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення адміністративного нагляду за додержанням ними Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3. спрямування і координація діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, забезпечує їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

4. внесення Президенту України подання про зупинення дії ухваленого радою, головою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці;

5. здійснення інші повноважень, визначених законами України.

Акти видані префектом будуть обов’язкові до виконання на відповідній території. Акти префекта, що стосуються здійснення адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування, можуть бути скасовані тільки Президентом. А ось акти спрямовані на координацію представництв центральних органів на місцях зможе скасувати Кабмін.

Водночас, префект матиме право зупиняти дію актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України. Але в такому випадку префект повинен буде також звернутися до суду.

Місцеві ради

“Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом та спроможністю громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування.

Громада є юридичною особою.

Громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом”, — йдеться у законопроекті.

Громада має здійснювати місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом. Органом місцевого самоврядування буде рада громади, а також ради округів та обласні ради. Питання організації управління районами в містах належатиме до компетенції рад відповідних громад.

Головою громади, депутатом ради громади, окружної, обласної ради зможе обиратися громадянин України, який досяг на день проведення виборів вісімнадцяти років, не визнаний судом недієздатним. Не може бути обраним головою громади, депутатом ради громади, окружної, обласної ради громадянин, який відбуває покарання за вчинення злочину чи має судимість за вчинення умисного злочину.

Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить чотири роки. Вибори відбуватимуться в останню неділю жовтня четвертого року повноважень рад.

Строк повноважень голови окружної, обласної ради становитиме один рік. Обрання голови окружної, обласної ради відбуватиметьс на основі ротації. Депутати рад не повинні будуть мати іншого представницького мандату.

Також зі свого складу депутати рад обиратимуть голову виконавчого комітету ради, якого матимуть право звільняти.

Контроль за місцевим самоврядуванням

Законопроектом передбачено, що “у разі ухвалення радою, головою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент України за поданням префекта зупиняє указом дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого. Тимчасовий державний уповноважений спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів ради громади, виконавчого комітету окружної, обласної ради”.

Водночас указ Президента повинен бути розглянутий Конституційним судом протягом 7 днів.

“У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що відповідає Конституції України, акти Президента України, видані відповідно до частини третьої цієї статті, втрачають чинність.

У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, окружної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку”, — йдеться у проекті.

Коли ж вибори і коли зникнуть державні адміністрації?

Планується, що перші місцеві вибори голів громад, до рад громад, окружних, обласних рад проводяться протягом 90 днів після набрання чинності законопроекту.

Повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на перших, чергових виборах у жовтні 2015 року та місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, припиняються з дня набуття повноважень головами громад, відповідними радами громад, окружними, обласними радами, обраними на перших місцевих виборах після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій.

Навіть у разі ухвалення законопроекту місцеві державні адміністрації продовжать здійснювати свої повноваження на відповідній території до створення окружними, обласними радами виконавчих комітетів на підставі закону про місцеве самоврядування, що визначає повноваження виконавчих комітетів окружних, обласних рад, але не пізніше ніж до 1 березня 2021 року.

Голів місцевих адміністрацій до призначення префектів призначатиме і звільнятиме Президент. Префектів також призначатиме він але за поданням Кабміну. Вперше він здійснюватиме призначення префектів після створення відповідними окружними, обласними радами виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня 2021 року.

Додамо що після ухвалення у першому читанні цей законопроект має бути спрямований до КСУ, адже передбачені зміни до конституції України.

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