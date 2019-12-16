Держдума РФ вважає, що децентралізація в Україні "повинна враховувати" думки бойовиків Л/ДНР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Влада України при проведенні децентралізації нібито “повинні враховувати думку” бойовиків на Донбасі. Про це в понеділок журналістам заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи внесений українським Президентом Володимиром Зеленським законопроект, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
На думку депутата, цей документ вимагає окремого вивчення. “Разом з тим, на мій погляд, у відсутності чітко прописаного особливого статусу республік Донбасу можна угледіти протиріччя одинадцятого пункту мінських угод, що прямо передбачає проведення конституційної реформи з децентралізації з „прийняттям постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей“. Поки це то, що лежить на поверхні”, — сказав він.
“Крім того, переконаний, що реформа також повинна враховувати думку ДНР і ЛНР”, — підкреслив Слуцький. Він нагадав, що мінські домовленості — це “на сьогоднішній момент єдиний документ, узгоджений і підписаний Києвом, Донецьком і Луганськом”, тому “настільки довільна „гнучкість“ тлумачення може знову відштовхнути республіки Донбасу”. Глава комітету висловив надію, що “чинна українська влади це розуміє і не допустить повторного саботажу виконання зобов’язань у політичній частині мінських угод”. “Почекаємо подальших кроків і, можливо, нових проектів законів”, — уклав він.
Нагадаємо, проект змін до конституції України про децентралізацію влади “необхідно проаналізувати на предмет відповідності мінським домовленостями”. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Варто додати, що сьогодні на сайті Верховної Ради опубліковано законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).
Законопроект спрямований, як йдеться у пояснювальній записці, на зменшення надмірної централізації влади та чіткіше розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що функціонують в адміністративно-територіальних одиницях різних рівнів.