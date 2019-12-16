Держдума РФ вважає, що децентралізація в Україні "повинна враховувати" думки бойовиків Л/ДНР

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Влада України при проведенні децентралізації нібито “повинні враховувати думку” бойовиків на Донбасі. Про це в понеділок журналістам заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, коментуючи внесений українським Президентом Володимиром Зеленським законопроект, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.