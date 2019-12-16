Госдума РФ считает, что децентрализация в Украине "должна учитывать" мнения боевиков Л/ДНР

По мнению депутата, этот документ требует отдельного изучения. “Вместе с тем, на мой взгляд, в отсутствии четко прописанного особого статуса республик Донбасса можно усмотреть противоречие одиннадцатому пункту минских соглашений, прямо предполагающему проведение конституционной реформы по децентрализации с „принятием постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей“. Пока это то, что лежит на поверхности”, — сказал он.

“Кроме того, убежден, что реформа также должна учитывать мнение ДНР и ЛНР”, — подчеркнул Слуцкий. Он напомнил, что минские договоренности — это “на сегодняшний момент единственный документ, согласованный и подписанный Киевом, Донецком и Луганском”, поэтому “столь произвольная „гибкость“ толкования может вновь оттолкнуть республики Донбасса”. Глава комитета выразил надежду, что “действующие украинские власти это понимают и не допустят повторного саботажа выполнения обязательств по политической части минских соглашений”. “Подождем дальнейших шагов и, возможно, новых проектов законов”, — заключил он.

Напомним, проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти “необходимо проанализировать на предмет соответствия минским договоренностями”. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Стоит добавить, что сегодня на сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти).

Законопроект направлен, как говорится в пояснительной записке, на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.