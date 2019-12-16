У Кремлі прокоментували законопроект про децентралізацію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Проект змін до конституції України про децентралізацію влади “необхідно проаналізувати на предмет відповідності мінським домовленостями”. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Цей документ, безумовно, потрібно аналізувати, дуже уважно вивчати на предмет відповідності мінським домовленостям і “формулі Штайнмайера”, — сказав представник Кремля.
Відповідаючи на прохання прокоментувати відсутність в цьому законопроекті “згадок про особливий статус Донбасу”, Пєсков підкреслив, що “тут немає нічого, що може дискутуватися — є мінські домовленості, і в Парижі (на саміті у „нормандському форматі“ 9 грудня) сторони підтвердили свою прихильність мінським домовленостям”. “У свою чергу, в мінському комплексі заходів вся послідовність дій викладена досить доступною мовою”, — додав він.
Варто нагадати, що сьогодні на сайті Верховної Ради опубліковано законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).
Законопроект спрямований, як йдеться у пояснювальній записці, на зменшення надмірної централізації влади та чіткіше розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що функціонують в адміністративно-територіальних одиницях різних рівнів.