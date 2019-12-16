Опубліковано текст президентського законопроекту про децентралізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На сайті Верховної Ради опубліковано законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), внесений Президентом України як невідкладний, повідомляє УНН.
Законопроект спрямований, як йдеться у пояснювальній записці, на зменшення надмірної централізації влади та чіткіше розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що функціонують в адміністративно-територіальних одиницях різних рівнів.
"Чинна модель організації влади на місцях, закріплена у Конституції України, зберігає рівень надмірної централізації влади, ознаки одержавлення місцевого самоврядування, порушує принципи його компетенційної автономії, повноти, організаційної самостійності, матеріальної та фінансової спроможності. Внаслідок цього місцеве самоврядування фактично підміняється централізованим механізмом державного управління через місцеві державні адміністрації. Такий стан дестабілізує ситуацію в регіонах, негативним чином позначається на їх соціально-економічному становищі", - йдеться у пояснювальній записці.
Президент вважає, що існуючий адміністративний поділ України є застарілим та громіздким.
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Законопроектом, зокрема, пропонується запровадити інститут префектів, які мають стати представниками держави в округах і областях, у місті Києві. Префет та його секретаріат мають замінити місцеві державні адміністрації.
Крім того, до повноважень глави держави пропонується віднести можливість тимчасово зупиняти повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради за поданням префекта та призначає тимчасового державного уповноваженого у випадках, визначених цією Конституцією.
Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, округи, області, Автономна Республіка Крим. Водночас у проекті закону не вказується чіткий перелік областей, як це зроблено в чинному законі.
Нагадаємо, Президент вніс на розгляд ВР законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади). Ще до публікації тексту документу представники опозиції заявили, що законопроектом пропонується федералізація України, що робиться на користь та в межах домовленостей досягнених з Росією на зустрічі в "нормандському форматі".