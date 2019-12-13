Зеленський вніс до ВР законопроект про зміни до Конституції щодо децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”. Документ зареєстровано під номером 2598. Про це свідчать дані на офіційному сайті Ради, передає УНН.
Відзначимо, що документ одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву 13 грудня.
На сайті ВР зазначено, що Президент визначив законопроєкт як невідкладний.
Проте текст документу наразі не оприлюднений.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що триває підготовка пакету законопроектів щодо завершення децентралізації в Україні.
Нагадаємо, Голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував закінчення реформи децентралізації в Україні.