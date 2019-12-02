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Разумков анонсував закінчення реформи децентралізації в Україні

Разумков анонсував закінчення реформи децентралізації в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зазначив, що у наступному році планується завершити реформу децентралізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на апарат Верховної Ради.

“Лише спільно ми зможемо якісно та швидко провести зміни, які дадуть новий старт для розвитку ваших регіонів, та побудувати дійсно нову систему. Про це вже багато говориться, і сьогодні у нас з’явилась практична можливість довести реформу до кінця”, - зазначив Разумков.

Нагадаємо, Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави". Згідно з указом, Комісія з питань правової реформи до 1 грудня 2019 року має подати на розгляд Президентові України пропозиції стосовно змін до Конституції в частині децентралізації влади. 

Українські Національні Новини

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