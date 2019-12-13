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Президент: ми готуємо пакет законів для завершення децентралізації в Україні

Президент: ми готуємо пакет законів для завершення децентралізації в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що триває підготовка пакету законопроектів щодо завершення децентралізації в Україні. Про це Глава держави повідомив в ефірі програми "Право на владу", інформує УНН.

"Зараз ми готуємо пакет законів щодо децентралізації на всій території України", підкреслив Президент.

Він зазначив, що у Мінських домовленостях передбачені зміни в Конституції України, пов’язані з децентралізацією. Глава держави переконаний, що Україна повністю виконує свої зобов’язання за Мінськими угодами, і проведення децентралізації відповідає тому, що було підписано.

"Гадаю, що мені вдалося у цьому питанні переконати Німеччину та Францію, і це вже дуже добре. Що стосується Росії – буде складно. Всі бачили – в цьому питанні буде теж дуже-дуже складно", – додав Глава держави.

Одним із найбільш проблемних пунктів Мінських домовленостей Володимир Зеленський назвав питання повернення Україною контролю над державним кордоном на сході.

"Найскладніше питання – передача кордону під контроль України. Це слабке місце, ахіллесова п’ята Мінських угод – те, що було підписано нашою стороною. На жаль, ми підписали, що нам передають під контроль наш кордон тільки після виборів на тимчасово окупованих територіях", – сказав Президент.

Він наголосив, що у нього з Президентом Росії різні позиції у цьому питанні, але діалог розпочався. "Мені сподобалося, що ми почали про це говорити. Домовилися, що будемо говорити про це більш детально з різними варіантами на наступній зустрічі", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що деякі пункти Мінських домовленостей мають бути скореговані.

"Це буде дуже складно зробити. Але ми повинні це зробити. Ми маємо розуміти, що з часів підписання Мінських угод минуло 4 роки. Все змінюється у нашому житті. Ми розуміємо, що не моя команда підписувала "Мінськ". Але ми як влада повинні виконувати умови, на які пішла наша влада за тих часів. Я впевнений, що деякі речі ми зможемо змінити. І будемо змінювати, тому що саме передача українського державного кордону після виборів – це точно не наша позиція", – сказав Глава держави.

Нагадаємо, Голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував закінчення реформи децентралізації в Україні.

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