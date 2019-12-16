Законопроект щодо децентралізації цього тижня планують направити до КСУ – Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Законопроект щодо реформи децентралізації № 2598, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний, на цьому тижні хочуть відправити до Конституційного суду України для визнання конституційним. Про це під час Погоджувальної ради заявив голова партії "Слуга народу", перший заступник фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
"Ми дійсно хочемо долучитися до пропозиції спробувати на цьому тижні спрямувати в Конституційний суд зміни до Конституції України, законопроект № 2598, це щодо реформи децентралізації", - зазначив Корнієнко.
За його словами, реформа децентралізації розпочалася п’ять років тому і має бути завершена, щоб вся Україна була покрита громадами.
"Зараз текст є і там жодних згадувань про особливий статус не те що Донбасу, а й навіть Києва вже немає. Дуже збалансований законопроект, він стосується завершення реформи децентралізації, однієї з найважливіших реформ", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, на сайті Верховної Ради опубліковано законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), внесений Президентом України як невідкладний.