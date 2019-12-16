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Законопроект относительно децентрализации этой неделе планируют направить в КСУ - Корниенко

Законопроект относительно децентрализации этой неделе планируют направить в КСУ - Корниенко

Киев  •  УНН

 • 18686 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Законопроект по реформе децентрализации № 2598, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный, на этой неделе хотят отправить в Конституционный суд Украины для признания конституционным. Об этом во время Согласительного совета заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Мы действительно хотим присоединиться к предложению попробовать на этой неделе направить в Конституционный суд изменения в Конституцию Украины, законопроект № 2598, это по реформе децентрализации", - отметил Корниенко.

По его словам, реформа децентрализации началась пять лет назад и должна быть завершена, чтобы вся Украина была покрыта общинами.

"Сейчас текст есть и там никаких упоминаний об особом статусе не только Донбасса, но и даже Киева уже нет. Очень сбалансированный законопроект, он касается завершения реформы децентрализации, одной из важнейших реформ", - сказал Корниенко.

Напомним, на сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти), внесенный Президентом Украины как неотложный.

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