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Ни слова о федерализации, но с округами и префектами: что предусматривает законопроект о децентрализации

Киев  •  УНН

 • 26282 просмотра

Количество и перечень областей может измениться

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В конце прошлой недели Президент Украины внес в ВР законопроек "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" и определил его как неотложный. Сразу же в адрес главы государства стали раздаваться упреки, что законопроект предусматривает никакую не децентрализацию, а федерализацию государства. Хотя законопроект еще даже не был обнародован. И вот, сегодня текст закона появился в открытом доступе на сайте парламента. УНН предлагает обзор текста законопроекта для того, чтобы вы могли сами понять что он предусматривает.

Изменение административного устройства

Первое на что следует обратить внимание - законопроект предусматривает изменение административного устройства государства.

"Совершенствование правового регулирования института местного самоуправления не может осуществляться в отрыве от реформы административно-территориального устройства. Ведь обеспечить внедрение принципов вездесущности и способности местного самоуправления невозможно без пересмотра подходов к установлению его территориальной основы. Существующий административно-территориальное деление сложился еще в советское время и сегодня является устаревшим, громоздким. Имеющаяся административно-территориальная основа местного самоуправления не соответствует требованиям общественного, экономического развития и эффективного управления", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается ввести такой перечень административно-территориальных единиц: община, округ (несколько смежных общин), область, Автономная Республика Крым. Интересно, что из текста Конституции предлагается убрать названия областей.

Община является первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины.

"Статья 132. Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории, децентрализации власти, субсидиарности и вездесущности местного самоуправления, сбалансированности и устойчивого социально-экономического развития территорий с учетом их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций", - говорится в законопроекте.

Предполагается законодательное урегулирование вопросов административно-территориального устройства Украины, в частности порядка образования, ликвидации, установления и изменения границ, наименование и переименование общин, округов, областей, а также порядка образования, наименования и переименования и отнесения поселений (сел, поселков, городов) к соответствующей категории.

Закрепляется, что изменение границ, наименование и переименование общин и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом. Но одновременно к полномочиям ВР относится образование и ликвидация общин, округов, областей, установление и изменение их границ, отнесение поселений к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование поселений, общин, округов, областей по представлению Кабинета Министров Украины.

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Префекты

Законопроектом определяется, что представителями государства в округах и областях, в городе Киеве будут префекты. Правовой статус префектов определяется исключительно законами Украины. Направляет и координирует работу префектов Кабмин. Фактически префект и его офис заменят собой местные государственные администрации.

Состав офиса будет формировать сам префект. Префект же назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины. Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет.

Префект является государственным служащим и в своих полномочиях подотчетен и подконтролен Президенту Украины и Кабинету Министров Украины.

Законопроектом предусмотрены следующие полномочия префекта на определенной территории:
1. осуществление административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления;
2. координация деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления административного надзора за соблюдением ими Конституции и законов Украины, актов Президента Украины и Кабинета Министров Украины;
3. направление и координация деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти, обеспечивает их взаимодействие с органами местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения, чрезвычайной экологической ситуации;
4. внесения Президенту Украины представления о приостановлении действия принятого советом, председателем общины, окружной, областной советом акта, не соответствующим Конституции Украины и создает угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности;
5. осуществления другие полномочий, определенных законами Украины.

Акты изданные префектом будут обязательны для исполнения на соответствующей территории. Акты префекта, касающиеся административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, могут быть отменены только Президентом. А вот акты направлены на координацию представительств центральных органов на местах сможет отменить Кабмин.

В то же время, префект имеет право приостанавливать действие актов органов и должностных лиц местного самоуправления по мотивам их несоответствия Конституции или законам Украины. Но в таком случае префект должен будет также обратиться в суд.

Местные советы

"Статья 140. Местное самоуправление является правом и способностью общины непосредственно или через органы местного самоуправления и их должностных лиц решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов Украины.
Община является первичным субъектом местного самоуправления.

Община является юридическим лицом.

Община осуществляет местное самоуправление непосредственно путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом", - говорится в законопроекте.

Община должно осуществлять местное самоуправление непосредственно путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом. Органом местного самоуправления будет рады общины, а также рады округов и областные рады. Вопросы организации управления районами в городах относиться к компетенции рад соответствующих общин.

Председателем общины, депутатом рады общины, окружной, областная рада сможет избираться гражданин Украины, достигший на день проведения выборов восемнадцати лет, не признанный судом недееспособным. Не может быть избран председателем общины, депутатом рады общины, окружной, областной рады гражданин, отбывающий наказание за совершение преступления, имеющий судимость за совершение умышленного преступления.

Срок полномочий главы общины, депутатов рады общины, окружной, областной рады, избранных на очередных выборах, составляет четыре года. Выборы пройдут в последнее воскресенье октября четвертого года полномочий рад.
Срок полномочий председателя окружной, областной рады составит один год. Избрание председателя рады будет происходить на основе ротации. Депутаты рад не должны будут иметь другого представительского мандата.

Также из своего состава депутаты рад буду избирать председателя исполнительного комитета рады, которого будут иметь право увольнять.

Контроль за местным самоуправлением

Законопроектом предусмотрено, что "в случае принятия радой, председателем общины, окружной, областной радой акта, не соответствующего Конституции Украины и создающего угрозу нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности или угрозу национальной безопасности, Президент Украины по представлению префекта останавливает указом действие соответствующего акта с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины, временно останавливает полномочия председателя общины, состав рады общины, окружной, областной рады и назначает временного государственного уполномоченного. Временный государственный уполномоченный направляет и организует деятельность соответствующих исполнительных органов рады общины, исполнительного комитета окружной, областной рады".

В то же время указ Президента должен быть рассмотрен Конституционным судом в течение 7 дней.

"В случае признания Конституционным Судом Украины акта главы общины, рады общины, окружной, областной рады соответствующим Конституции Украины, акты Президента Украины, выданные в соответствии с частью третьей настоящей статьи, теряют силу.

В случае признания Конституционным Судом Украины акта главы общины, рады общины, окружной, областной рады таким, что не соответствует Конституции Украины, Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины досрочно прекращает полномочия председателя общины, рады общины, окружной, областной рады и назначает внеочередные выборы в определенном законом порядке", - говорится в проекте.

Когда же выборы и когда исчезнут государственные администрации?

Планируется, что первые местные выборы глав общин, рад общин, окружных, областных рад проводятся в течение 90 дней после вступления в силу законопроекта.

Полномочия сельских, поселковых, городских голов и депутатов местных советов, избранных на первых, очередных выборах в октябре 2015 года и местных выборах в период с октября 2015 году до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", прекращаются со дня вступления полномочий головами общин, соответствующими радами общин, окружными, областными радами, избранными на первых местных выборах после вступления в силу закона, которым устанавливается административно-территориальное устройство.

Даже в случае принятия законопроекта местные государственные администрации продолжат осуществлять свои полномочия на соответствующей территории к созданию окружными, областными радами исполнительных комитетов на основании закона о местном самоуправлении, который определяет полномочия исполнительных комитетов окружных, областных рад, но не позднее чем до 1 марта 2021 года.

Глав местных администраций до назначения префектов будет назначать и увольнять Президент. Префектов также будет назначать он но по представлению Кабмина. Впервые он будет осуществлять назначение префектов после создания соответствующими окружными, областными радами исполнительных комитетов, но не позднее 1 марта 2021 года.

Добавим что после принятия в первом чтении этот законопроект должен будет направлен в КСУ, ведь предусмотрены изменения в Конституцию Украины.

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