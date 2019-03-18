Ні iPhone, ні бензину: що буде, якщо Україна втратить валютну виручку

Висоцький розповів, що АПК на сьогодні дійсно один з тих “китів” української економіки, який тримає як валютний баланс, так і співпрацю з міжнародними кредиторами.

За минулий рік експорт агропродукції дав країні загалом 18,6 млрд доларів валютної виручки, а це 40% від загального обсягу і на 3 млрд доларів більше, ніж у 2015-2016 роках.

“Фактично, 40% — це багато. Якби не було цього експорту, то курс валюти був би зовсім інший. Коли у 2015-2016 роках експорт АПК був всього 15 млрд доларів, то і курсові коливання були суттєвіші.

Саме ці 3 млрд доларів, які за останні два роки наростив експорт АПК, дозволили стабілізувати курс в країні. Це корелює і з МВФ. Не те, що агроекспорт все вирішує, але оці додаткові кошти стали критичними в момент, коли треба було розраховуватися із погашенням зобов’язань”, — пояснив він.

З точки зору макроекономіки, продовжив Висоцький, якби не було валютної виручки, українцям довелось би забути про імпортні товари.

“Зараз жодне виробництво в Україні 100% не локалізоване, в кращому випадку 60-70%. Тобто на 30-40% нам необхідні імпортні технології чи обладнання. В тому числі бензин чи телефони — ми імпортуємо, цього б не було. Якби не було валютної експортної виручки — ми б застрягли у первісно-общинному ладі”, — наголосив директор “УКАБ”.

Нагадаємо, ЗМІ оприлюднили сьогодні інформацію про обсяг надходження валютної виручки в Україну від вітчизняних птахівників. Найбільшими у сегменті є екcпортери курятини, лідером серед яких є агрохолдинг “Миронівський хлібопродукт” (МХП) Юрія Косюка. Його компанія забезпечила 89,5% загального обсягу валюти або 449,9 млн доларів.

Раніше УНН повідомляв, що Україна в минулому році піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу постачальників курятини, обійшовши Росію і Канаду. В ЄС Україна стабільно посідає третє місце серед експортерів, поступаючись тільки Бразилії і Таїланду.

Минулого тижня також стало відомо, що Єврокомісія планує як мінімум удвічі збільшити імпортні квоти для української курятини. Міжнародна преса пов’язує цей безпрецедентний крок ЄК знову ж таки з Юрієм Косюком (МХП), який “своїм геніальним ходом” розворушив всю Європу. Детальніше про це, читайте в матеріалі УНН.