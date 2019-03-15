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ЕС увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Еврокомиссия сообщила о договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, что имеет целью увеличить беспошлинные квоты, передает УНН со ссылкой на POLITICO.

ЕС увеличит беспошлинные квоты на курятину из Украины

Это решение, как пишет международная пресса, спровоцировано “гениальным и совершенно законным обходным путем”, придуманным главным экспортером курятины в Украине — Юрием Косюком.

Его компания МХП отправляла в ЕС куриную грудку с костями и уже внутри Союза обрабатывала их, вынимая кости, избегая таким образом высоких тарифов на ввоз “чистой” куриной грудки. Косюк при этом ничего не нарушал, он просто увидел то, чего не увидела Еврокомиссия, пишет POLITICO.

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Такой путь позволил Украине быстро завоевать международный рынок и вызвать истерику местных фермеров.

Реагируя на ситуацию, Еврокомиссия решилась на изменения условий свободной торговли и как компромисс планирует удвоить импортную квоту на украинскую курятину как минимум вдвое, ведь сегодня это всего лишь 20 тыс. тонн в год. Хотя некоторые источники издания говорят о том, что квота может быть увеличена и до 70 тысяч тонн.

Щедрую уступку украинским экспортерам на Западе принято теперь считать заслугой Косюка, изменившего квоты для Украины своим нестандартным ходом.

Напомним, британской прессе ранее Косюк заявлял, что Украина вскоре станет на ровне с мировыми производителями курятины, такими как Бразилия и США. Следуя своей цели, агрохолдинг “МХП” динамично приобретал зарубежные активы, последний из которых — словенская Perutnina Ptuj.

Информация о завершении операции по этой сделке появилась в феврале этого года, что и могло спровоцировать принятие ограничительных мер со стороны ЕС.

Анализируя феномен агрохолдинга “МХП”, УНН уже писал, что экспансия Украины на Запад — это стратегическая цель Косюка, поэтому вполне логично, что ЕС будет этому всячески сопротивляться. 

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