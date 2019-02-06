“Золотая курица” МХП: как агрохолдинг Косюка вывел Украину в мир

При чем, кормильцем, как выяснилось, преимущественно является одна компания — МХП. Редакция УНН решила рассмотреть этот холдинг под разными углами и максимально кратко описать его феномен.

Итак, “Мироновский хлебопродукт” — это не просто крупнейший агрохолдинг страны. Это более 30 сельхозпредприятий и гигант мясной промышленности, обеспечивающий 88% всего экспорта украинской курятины и инвестирующий в АПК Украины миллионы долларов ежегодно.

Внутри страны конкурентов МХП нет, но они есть за ее пределами.

В 2018 году МХП сделал все для того, чтобы Украина поднялася на 6-е место в глобальном рейтинге мировых поставщиков курятины, заставив при этом понервничать других мировых производителей.

Нервозность эта нередко прослеживается в иностранной прессе. Нидерланды жалуются на то, что украинский производитель начал вытеснять местных и завоевывать их ниши. Впрочем, МХП, похоже, только подзадоривают эти “жалобы”, так как в прошлом году компания заявила о намерении пополнить свою копилку заграничных активов еще одним обьектом — словенской Perutnina Ptuj.

Отдельно стоит сказать о главном вдохновителе и собственнике МХП — исполнительном директоре Юрие Косюке.

Личность Косюка неординарная и конверсионная. Кто-то им восхищается, кто-то откровенно недолюбливает, но равнодушных при этом не остается.

Сам Косюк считает себя ментором и готов делиться опытом со всеми желающими преуспеть в бизнесе.

Будущий миллионер родился в небольшом городке в Черкасской области, и имел такие же исходные позиции, как и миллионы обычных граждан.

Мечтавший о собственном мясокомбинате с детства, он основал свой “Мироновский хлебопродукт” в 1998 году, и как сам говорит, шел длинной дорогой проб и ошибок, увлекаясь некоторое время диверсификацией: от выращивания яблочных садов до продажи куриных крылышек в фаст-фудах (“Крыла”).

В какой-то момент “мода на диверсификацию” в компании прошла и было принято решение отсечь все второстепенные направления, сконцентрировавшись на том, что действительно имеет конкурентное преимущество. Этим направлением оказалось птицеводство.

Компания была выстроена по принципу вертикально интегрированного холдинга, от выращивания зерна до розничной продажи готовой продукции, и такой является по сей день, понемногу развивая содержание других животных. Но самым популярным брендом сегодня, безусловно, остается курятина “Наша Ряба”. Есть мнение, что МХП торгует и яйцами. На самом деле они нужны ему исключительно для инкубации.

Возвращаясь к Косюку, нужно сказать, что не каждый производитель или просто бизнесмен в нашей стране может похвастаться таким интересом прессы к собственной персоне.

Вся его жизнь рассматривается под микроскопом. Начиная с того, где живет, как отдыхает, на чем ездит, с кем дружит и заканчивая освещением мелких нарушений дорожнего движения — все так или иначе попадает в СМИ.

Периодически Косюк сам выходит “в свет” и своими заявлениями будоражит публику. Так случилось, например, когда он рассказал об установке в МХП камер наблюдения за “уровнем счастья” сотрудников.

Главная его мысль была в том, чтобы коллектив имел возможность вовремя выявить “угасающего” сотрудника и прийти к нему на помощь, дабы он снова мог почувствовать себя счастливым. Для Косюка индекс счастья это не просто улыбка, это показатель благополучия, в том числе его компании, и об этом он ни раз рассказывал в своих интервью.

Но, как обычно, эта мысль понятна была не всем и нарекания на “деспотичного надзирателя, нарушающего права человека” сотрясали соцсети и инфополе не один день.

Справедливости ради нужно отметить, что для визионеров, кем неоспоримо является и сам Косюк, раздражать публику необычными высказываниями — вполне нормальное явление, ведь такие как он обязаны мыслить категориями будущего и по большому счету лет на 10-20 опережать остальных.

Той системой, о которой в частности говорил Косюк давно уже пользуются другие страны мира для замеров благополучия общества, поэтому он отнюдь не первооткрыватель в этом плане. Вопрос в том, насколько быстро готовы страны, компании и люди развиваться в условиях глобальных изменений, повышая “потолок” своего мировозрения.

О, том что “МХП” необычный, говорит даже его центральный офис. Там нет кабинетов, персональных компьютеров и других замкнутых пространств (за исключением некоторых в связи с техническими моментами). Зато там есть спортивный зал, где любой сотрудник может заняться спортом в свободное от работы время, различные переговорные комнаты, велостоянка и даже открытая библиотека.

К слову, штат “МХП” сейчас насчитывает более 28 тысяч человек. Попасть в компанию не сложно. Как говорит Косюк, ему не нужны дипломы, сертификаты и прочая “бумажная история”. Все, чем должен обладать потенциальный сотрудник компании — это обучаемость и адаптивность.

“Упав с четвертого этажа, он должен приземлиться на четыре лапы и через минуту уже взбираться обратно”, — так условно Косюк характеризует адаптивного и целеустремленного работника.

Косюк — бизнесмен в классическом смысле этого слова. Он точно не благотворительный фонд и не мессия с лозунгом “за мир во всем миром”. Все, что его действительно волнует — это устойчивость, развитие и прочность компании. То, что “МХП” выпускает курятину дешевле, чем в Польше и Литве — скорее коэффект от его главной задачи по удержанию конкурентного преимущества, которой и является цена.

Нельзя отрицать тот факт, что государственные дотации тоже играют не последнюю роль в этом бизнесе. Но и винить его в том, что он их получает — нельзя. Так живет весь мировой конкурирующий агропромышленный комплекс.

Ведущие страны вливают миллионы долларов в эффективные производства, дабы не утратить “лицо” на мировом рынке. И МХП в данном случае как раз показывает супер рентабельность вложений. Чем больше зарабатывает МХП — тем больше налогов попадает в бюджет страны, тем больше страна получает валютной выручки, тем больше становится бюджет социальной помощи, которую оказывает МХП. В прошлом году компания инвестировала в социальные проекты более 200 млн грн. Впрочем, главные цифры и так говорят сами за себя.

МХП производит 43% всей украинской курятины

МХП обеспечивает практически весь экспорт украинской курятины (88%). Результат — шестое место в мире и третье — в странах ЕС по объемам поставки.

Помимо бесплатного спортзала в главном офисе, все сотрудники в сфере птицеводства имеют зарплату выше среднего по рынку.

За 7 лет МХП увеличил уплату налогов в бюджет страны почти в 10 раз, достигнув отметки в 4 млрд грн.

Moody’s повысило в конце 2018 года рейтинг МХП до уровня “B3”.