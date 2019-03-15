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ЄС збільшить безмитні квоти на курятину з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Єврокомісія повідомила про домовленість з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті збільшити безмитні квоти, передає УНН з посиланням на POLITICO.

ЄС збільшить безмитні квоти на курятину з України

Це рішення, як пише міжнародна преса, спровоковане "геніальним і абсолютно законним обхідним шляхом", придуманим головним експортером курятини в Україні - Юрієм Косюк.

Його компанія МХП відправляла в ЄС курячу грудку з кістками і вже всередині Союзу обробляла їх, виймаючи кістки, уникаючи таким чином високих тарифів на ввезення "чистої" курячої грудки. Косюк при цьому нічого не порушував, він просто побачив те, чого не побачила Єврокомісія, пише POLITICO.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна подвоїла поставки курятини в ЄС

Такий шлях дозволив Україні швидко завоювати міжнародний ринок і спровокувати істерику місцевих фермерів.

Реагуючи на ситуацію, Єврокомісія зважилася на зміни умов вільної торгівлі і, як компроміс, планує подвоїти імпортну квоту на українську курятину, як мінімум, удвічі, адже сьогодні це всього лише 20 тис. тонн на рік. Хоча деякі джерела видання говорять про те, що квота може бути збільшена і до 70 тисяч тонн.

Щедру поступку українським експортерам на Заході прийнято тепер вважати заслугою Косюка, який змінив квоти для України своїм нестандартним ходом.

Нагадаємо, британській пресі раніше Косюк заявляв, що Україна незабаром стане на рівні з світовими виробниками курятини, такими як Бразилія і США. Дотримуючись своєї мети, агрохолдинг "МХП" динамічно нарощував закордонні активи, останній з яких - словенська Perutnina Ptuj.

Інформація про завершення операції по цій угоді з'явилася в лютому цього року, що і могло спровокувати прийняття обмежувальних заходів з боку ЄС.

Аналізуючи феномен агрохолдингу "МХП", УНН вже писав, що експансія України на Захід - це стратегічна мета Косюка, тому цілком логічно, що ЄС буде чинити опір цьому.

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