Украина удвоила поставки курятины в ЕС

За год Украина поставила Европе 123 тыс. тонн курятины. Это - на 53,7% больше, чем в 2017 году.

Похожие результаты продемонстрировали птичники Чили, увеличив поставки курятины в ЕС на 44%. Впрочем, даже прирост темпов экспорта не позволил Чили обойти Украину - за год чилийцы экспортировали лишь 35,9 тыс. тонн курятины.

Больше всего в рейтинге крупнейших поставщиком мяса птицы в ЕС просела Бразилия. За год страна уменьшила поставки курятины на 26,2%. Пока что Бразилия занимает 2 место в рейтинге с годовым показателем экспорта в 296,2 тыс. тонн. Дальнейшее снижение поставок курятины в ЕС может обернуться тем, что Бразилию в рейтинге заменит Украина.

Напомним, Бразилия является топовым игроком на европейском рынке курятины и одним из главных конкурентов Украины. Но в силу неблагоприятных событий, в частности отзыва экспортной партии из-за сальмонеллы, Бразилия ослабила свои позиции, чем воспользовалась Украина, частично заменив бразильскую курятину отечественной.

Пока Бразилия теряет свои активы в странах ЕС, Украина их приобретает. Крупнейший экспортер Украины "Мироновский хлебопродукт" недавно завершил покупку словенской компании Perutnina Ptuj.

Глава агрохолдинга Юрий Косюк уверяет, что вскоре МХП станет аналогом мирового гиганта Tyson Foods.