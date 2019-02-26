Україна подвоїла поставки курятини в ЄС

За рік Україна поставила Європі 123 тис. тонн курятини. Це - на 53,7% більше, ніж в 2017 році.

Схожі результати продемонстрували пташники Чилі, збільшивши поставки курятини в ЄС на 44%. Втім, навіть приріст темпів експорту не дозволив Чилі обійти Україну - за рік чилійці експортували лише 35,9 тис. тонн курятини.

Найбільше в рейтингу найбільших постачальником м'яса птиці в ЄС просіла Бразилія. За рік країна зменшила поставки курятини на 26,2%. Поки що Бразилія займає 2 місце в рейтингу з річним показником експорту в 296,2 тис. тонн. Подальше зниження поставок курятини в ЄС може обернутися тим, що Бразилію в рейтингу замінить Україна.

Нагадаємо, Бразилія є топовим гравцем на європейському ринку курятини і одним з головних конкурентів України. Але в силу несприятливих подій, зокрема відкликання експортної партії через сальмонелу, Бразилія послабила свої позиції, чим скористалася Україна, частково замінивши бразильську курятину вітчизняною.

Поки Бразилія втрачає свої активи в країнах ЄС, Україна їх набуває. Найбільший експортер України "Миронівський хлібопродукт" недавно завершив купівлю словенської компанії Perutnina Ptuj.

Глава агрохолдингу Юрій Косюк запевняє, що незабаром МХП стане аналогом світового гіганта Tyson Foods.