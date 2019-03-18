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Ни iPhone, ни бензина: что будет, если Украина потеряет валютную выручку

Киев • УНН

 • 9322 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Украинские птицеводы заработали для Украины в прошлом году полмиллиарда долларов валютной выручки. Много это или мало, и как влияет валютная выручка на экономику страны и карманы рядовых украинцев, УНН узнал у генерального директора "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого.

Ни iPhone, ни бензина: что будет, если Украина потеряет валютную выручку

Высоцкий рассказал, что АПК сегодня действительно один из “китов” украинской экономики, который держит как валютный баланс, так и сотрудничество с международными кредиторами.

За прошлый год экспорт агропродукции дал стране в целом 18,6 млрд долларов валютной выручки, а это 40% от общего объема и на 3 млрд долларов больше, чем в 2015-2016 годах.

“Фактически, 40% — это много. Если бы не было этого экспорта, то курс валюты был бы совсем другой. Когда в 2015-2016 годах экспорт АПК был всего 15 млрд долларов, то и курсовые колебания были существенные.

Именно эти 3 млрд долларов, которые за последние два года нарастил экспорт АПК, позволили стабилизировать курс в стране. Это коррелирует и с МВФ. Не то, что агроэкспорт все решает, но эти дополнительные средства стали критическими в момент, когда надо было рассчитываться с погашением обязательств”, - пояснил он.

С точки зрения макроэкономики, продолжил Высоцкий, если бы не было валютной выручки, украинцам пришлось бы забыть об импортных товарах.

“Сейчас ни одно производство в Украине 100% не локализовано, в лучшем случае 60-70%. То есть на 30-40% нам необходимы импортные технологии или оборудование. В том числе бензин или телефоны — мы импортируем, этого бы не было. Если бы не было валютной экспортной выручки — мы бы застряли в первобытно-общинном строе”, - отметил директор "УКАБ“.

Напомним, СМИ обнародовали сегодня информацию об объеме поступления валютной выручки в Украину от отечественных птицеводов. Крупнейшими в сегменте являются екcпортеры курятины, лидером среди которых есть агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП) Юрия Косюка. Его компания обеспечила 89,5% общего объема валюты или 449,9 млн долларов.

Ранее УНН сообщал, что Украина в прошлом году поднялась на 6-е место в мировом рейтинге поставщиков курятины, обойдя Россию и Канаду. В ЕС Украина стабильно занимает третье место среди экспортеров, уступая только Бразилии и Таиланду.

На прошлой неделе также стало известно, что Еврокомиссия планирует как минимум вдвое увеличить импортные квоты для украинской курятины. Международная пресса связывает этот беспрецедентный шаг ЕК опять же с Юрием Косюком (МХП), который “своим гениальным ходом” расшевелил всю Европу. Подробнее об этом читайте в материале УНН.

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